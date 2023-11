Forindustrie : l'industrie en mode jeu vidéo revient en Corse !

« Forindustrie, c’est une plateforme digitale, mise en place par des acteurs de l’Education Nationale, qui va permettre aux étudiants et aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de l’Industrie », explique Nadine Battistelli, Chargée de mission Relation Ecole-Entreprise auprès de la DRAFPIC. « Cette plateforme, qui reprend les codes des jeunes, par le biais des métavers, a été créée avec la volonté de réindustrialisation de la France. Ces métiers ont une mauvaise image, et les entreprises ont réellement des difficultés à recruter dans ce domaine. Il faut donc préparer les métiers de demain avec des outils adaptés à la jeunesse. Il y a également une volonté de féminisation de ces métiers. Avec cet outil, sous forme de jeu et e concours interclasses, nous participons ainsi également à leur parcours d’orientation professionnel. Nous espérons que le côté ludique, permettra à tous ces jeunes de leur donner envie d’aller vers ces métiers ».

Au total, plus de 500 contenus digitaux pédagogiques, ludiques et interactifs (vidéo, quiz et échanges en visio avec des professionnels) enrichissent la plateforme pour faire découvrir les secteurs de l’industrie et leurs métiers, témoigner de leur force d’innovation et promouvoir une industrie moderne et engagée dans la transition environnementale.

« La semaine de l’industrie Forindustrie, l’univers extraordinaire est une chance pour nos élèves. L’édition 2022 a été un succès dans l’académie de Corse. La forte mobilisation des élèves et des enseignants a permis de remporter la 1 ère et 2ème place du palmarès national, catégorie collège. Pour l’édition 2023, la région académique de Corse et l’école d’ingénieurs Paolitech de l’université de Corse s’engagent aux côtés de la région académique Provence Alpes-Côte d’Azur et l’association Industries Méditerranée. Ce grand rendez-vous est une occasion unique pour nos élèves d’interagir avec des professionnels de l’industrie et de la transition énergétique, une opportunité réelle dans la construction de leurs parcours d’orientation, pour appréhender la modernité et la force de l’innovation industrielle et peut-être faire naître des vocations » ajoute Jean-Philippe Agresti, recteur de la région académique de Corse.

Concrètement, les collégiens, lycéens ou demandeurs d’emploi naviguent à travers 3 mondes entièrement dédiés aux métiers de l’industrie, découvrent des spécificités parmi les régions et les filières présentes sur la carte et peuvent ensuite explorer et visualiser de nombreux contenus. Au fil de l’expérience, les classes peuvent gagner des points en fonction de leur exploration, de leur curiosité et leur capacité à répondre aux divers quizz. Cette année, les groupes de joueurs pourront personnaliser leurs robots avatars, candidats d’un grand jury de professionnels de l’industrie pour élire le meilleur robot 2023.

Un challenge inter-groupes, accessible du 13 novembre au 1 er décembre

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » proposera ce challenge inter-groupes, accessible du 13 novembre au 1er décembre aux collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi. La plateforme rendra accessible des entretiens en visio avec des professionnels du secteur afin de découvrir leur parcours et leur passion pour leur métier. Ils permettront aux participants de faire gagner des points à leur classe ou à leur groupe dans le cadre du challenge. Les groupes ayant eu le plus de points remporteront des visites de sites industriels, (PME et grands groupes) qui se dérouleront au printemps suivant à l’instar du Centre Corse EDF à Castirla ou du groupement d’usines hydrauliques de Ocana-Tolla.

Labellisé « Semaine de l’Industrie », le projet « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » a été co-construit avec les académies de Provence-Alpes Côte d’Azur, de Corse, le Rectorat de Montpellier, le Campus d’excellence industrie du futur Sud et un groupe de professeurs. Pôle emploi a quant à lui contribué à mettre en place un parcours spécifique aux personnes en recherche d’emploi. Les entreprises Corsica Linea, EDF SEI Corse et Corse Composite, RTE et Enedis seront présentes sur la plateforme aux côtés de nombreux autres partenaires.