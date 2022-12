"Forindustrie" : deux collèges corses sur le podium national

Les jeunes attendaient le verdict avec impatience. Particulièrement investis dans ce projet, 1914 élèves de l'île ont découvert ce jeudi les résultats du concours national annuel de "Forindustrie", cette plateforme de découverte du monde de l'industrie. Et finalement, c'est une classe de 3e du collège de Biguglia qui a dominé le classement français, juste devant ... les 3e de Lucciana.



Une sacrée performance pour la Corse, qui compte donc deux participants aux deux premières places, alors que 900 classes étaient engagées au total. C'est un établissement breton qui complète le podium. Conséquence de la victoire d'un collège corse, une remise des prix aura lieu sur l'île après les vacances de Noël pour féliciter les lauréats. Parmi les récompenses évoquées figurait notamment un voyage de découverte à Paris.



Si les collégiens se sont mis en évidence, un autre classement réunissait des classes de lycéens. Moins performants au niveau national, ce sont les étudiants du lycée Paul Vincensini, de Bastia, qui ont réalisé les meilleurs scores de la région, devant le lycée Fesch d'Ajaccio.



Pour rappel, "Forindustrie" est est un outil développé dans le but de "montrer aux enfants ce que peut être l'industrie en France, et quel type de métiers s'y retrouvent", nous expliquait Mattea Luciani, professeur de technologie au sein du collège Lucciana, la semaine dernière. Officier de la marine marchande, ingénieur, technicien électrique... Autant de parcours professionnels qui sont détaillés dans de courtes vidéos, souvent suivies de petits questionnaires. C'est justement sur la base de ces quizz que les classements nationaux ont été établis. De bon augure pour la jeunesse corse.