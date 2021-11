Football : Stéphane Rossi et Samuel Guibert pour relancer le FCBB

Pour remplacer Albert Cartier qui avait lui-même succédé à Jean-André Ottaviani en mars 2021, les dirigeants ont fait appel à un entraineur qui connait plutôt bien la maison et aussi le football de ce niveau : Stéphane Rossi. Entraineur mythique du CA Bastia qu’il avait conduit de CFA2 à la ligue 2, Stéphane Rossi avait aussi redonné des couleurs au SC Bastia en 2017 avant qu’il ne soit remercié par ses dirigeants en octobre 2019, rebondissant à Cholet, club de National, qu’il quittera à la fin de la saison 2020/2021 malgré la volonté des dirigeants de le conserver.

Pour donner un coup de fouet à son équipe qui patauge à la dernière place du championnat National, sans encore aucune victoire à son crédit, le président Antoine Emmanuelli a fait appel à celui qu’il connait depuis de nombreuses années. Stéphane Rossi aura la lourde tâche de faire se maintenir le club à ce niveau. Un niveau qu’il aurait même du quitter au terme de la saison précédente, mais finalement repêché grâce au … COVID !

Hasard du calendrier, pour son 1er match sur le banc des « Rouges et noirs », Stéphane Rossi retrouvera en face de son équipe le … SO Cholet.

Parallèlement à l’arrivée du nouveau coach, les dirigeants ont aussi annoncé l’arrivée d’un défenseur : Samuel Guibert, prêté par le voisin, le SC Bastia, jusqu’à la fin de la saison. Un joueur que connait bien Stéphane Rossi qu’il avait fait venir au SCB.

Le temps presse pour le FCBB et tout le monde espère déjà un déclic ce vendredi soir au complexe de Borgo face à Cholet.