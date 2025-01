Football N3 - Patrice Eyraud remplace David Careddu au Sud FC

A l'issue du match de championnat de la Poule J du 7 septembre 2024, contre la réserve de Montpellier, David Careddu l'entraîneur du SFC et son adjoint Jérôme Berardi avaient écopé respectivement, 10 et 12 mois de suspension.

L'entraîneur David Careddu qui a fait appel de la décision auprès de la FFF avait vu son intérim assurée par Jean-Marie Pasquini jusqu'à la dernière journée avant la trêve des confiseurs. En attendant la décision de la commission d'appel de la FFF, le club devait trouver d'autres opportunités pour parer à toute éventualité.

C'est désormais chose faite et c'est l'ancien milieu de terrain olympien Patrice Eyraud triple champion de France avec l'équipe avec l'OM en 1989, 1990 et 1992 et vainqueur de la Coupe de France en 1989 qui va diriger le Sud jusqu'à la fin de la saison avec comme objectif le maintien. Patrice Eyraud a entraîné le FC Martigues, durant plusieurs saisons, club avec lequel il a remporté le groupe B de CFA (2006), avant d'être en charge de Marignane (2016-2021). Cette saison l'ancien joueur de l'OM avait repris du service en R1 avec le club de Six-Fours, avant de rejoindre l'extrême sud de la Corse.