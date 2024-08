Football N3 : Le Sud FC connait son calendrier de la saison 2024/2025

Alors que la préparation pour la nouvelle saison bat son plein, le Sud FC a enfin découvert son calendrier pour la saison 2024/2025 du championnat de National 3, groupe J. Ce groupe, composé de treize équipes, inclut non seulement des clubs locaux tels que l'USC Corte et le Gallia Lucciana, mais aussi des réserves de clubs professionnels comme l'Olympique de Marseille et Montpellier-Hérault.



Le Sud FC, dirigé par le président Yves Marchi, débutera sa première saison en championnat national le samedi 24 août par une rencontre à domicile contre Fos-sur-Mer. Le calendrier prévoit ensuite des confrontations majeures contre les réserves de l'OM et de Montpellier, deux équipes particulièrement attendues.



Les derbys insulaires seront également des moments forts de la saison. Le premier derby contre l'USC Corte se jouera le 23 novembre, tandis que le Sud FC accueillera le Gallia Lucciana le 7 décembre. Ces matchs promettent de belles batailles sur le terrain et seront cruciaux pour la suite de la saison. Les Sudistes se préparent avec enthousiasme pour ces défis à venir, espérant une saison réussie en National 3.