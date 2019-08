Football N1 : le FC Bastia-Borgo "ouvre" à Créteil

Au terme d’une bonne préparation en Corse et dans le Berry, le club du président Antoine Emmanuelli entame son championnat par un déplacement chez une équipe francilienne qui a toujours été une équipe solide aussi bien en Ligue 2 qu’en National notamment dans son emblématique Stade Dominique-Duvauchelle.





« Notre préparation s’est déroulée comme prévu et notre stage à Châteauroux nous a fait énormément de bien au niveau de la cohésion du groupe, de la complicité sur le terrain » souligne l’entraîneur Jean-André Ottaviani.

Les résultats des matchs amicaux ont été intéressants aussi : un bon nul, 0-0, contre Blois (N2), large victoire contre Bourges (N2), 4-1, et succès ample face à l’AS Furiani-Agliani (N3) 5 – 1.





Pour cette 1ère journée, le coach pourra disposer de tout son effectif, excepté Foulon, ménagé en raison d’une petite contracture. Petite incertitude aussi du coté de Kané, aussi Jean-André Ottaviani a-t-il retenu 18 joueurs : Lunardi, Milosavljevic, Cros, Durimel, Gueye, Hamdi, Kané, Cinquini, Cropanese, Diarrassouba, Doumbia, Grimaldi, Lajugie, Traoré, Ouadah, Giacomini, Odzoumo et Penneteau. Le groupe s’envolera ce vendredi à l’aube pour rejoindre la capitale. Match à 20 heures.





La 2ème journée, vendredi 9 août, verra les protégés de JAO accueillir Concarneau à 20 heures au complexe de Borgo.

Depuis plusieurs jours le club a mis en vente les abonnements* : 100 € pour la saison de championnat (Demi-tarif pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans).



*Points de vente : Complexe sportif de Borgo, Groupe Cotal à Biguglia, Tabac Oliva à Borgo et Restaurant U Catagnu à Moriani.