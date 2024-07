Football : Loïc Etoga (Dijon), 7e recrue pour le SC Bastia

Agé de 21 ans, il évoluait la saison passée à Dijon, club que coachait Benoit Tavenot, le nouvel entraineur du SCB.

Formé à l’AS International Football Académie de Yaoundé, le jeune Camerounais s’est ensuite endurci au G8 Talent Cameroun et a disputé la Coupe du Monde U17 au Brésil avec son pays natal. Titulaire à l’Olympiakos Volou en Grèce, il a ensuite rejoint la Côte d’Or et Dijon en 2022. Avec 19 apparitions, dont 14 titularisations, Loïc Etoga s’est révélé une pièce maîtresse de la formation de Benoît Tavenot la saison passée. Il s’est engagé pour 2 saisons, assorties d’une autre en option, avec le Sporting.

Après les tests médicaux de lundi et mardi, les joueurs reprendront l'entrainement mercredi soir à 18 heures.