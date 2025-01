Football : Les Acéistes se mobilisent devant l'Assemblée de Corse

Si, sur le terrain sportif, la situation de l’AC Ajaccio semble s’améliorer avec deux victoires en deux matchs avant le déplacement à Clermont ce vendredi soir, l’aspect financier inquiète toujours. Dans l’attente d’une vente et d’un repreneur, une délégation composée de dirigeants, salariés et membres di u Cullettivu bianch’è rossa a rencontré les différents groupes politiques.



Dans l’attente d’une motion de soutien ce vendredi

A l’issue de cette réunion, il a été acté l’élaboration d’une motion de soutien au club acéiste, qui devrait votée ce vendredi lors de la session de l’Assemblée de Corse. Dans l’attente, plus d’une centaine de personnes, joueurs du centre formation, membres du collectif, salariés ou simples supporters étaient regroupés devant les grilles de l’Assemblée de Corse comme l’explique Franck Leloup, le directeur général du club : « L’absence d’un gros sponsor et la diminution des droits TV a mis le club en péril et surtout notre outil de travail qu’est le centre de formation. C’était notre devoir d’alerter les pouvoirs publics afin qu’ils affichent un soutien clair à notre club mais également une volonté de sauver l’AC Ajaccio. Il semblerait qu’une motion de soutien pourrait être votée ce vendredi, nous sommes donc dans l’attente ».



« Une absence de réaction de nos élus »

Au sein du rassemblement, étaient également présents plusieurs responsables du collectif (Culletivu bianch’è rossa) créé récemment dont Lucien Colonna : « Le constat est simple. Le club est face à de grosses difficultés. Nous sommes là car nous avons constaté qu’il y ait une absence de réaction de nos élus. Nous voulons les mettre au courant de la situation et surtout pour qu’ils prennent position pour voir ce qu’ils peuvent faire pour sauver l’ACA. Notre club représente beaucoup au plan économique dans le bassin ajaccien, il ne faut surtout pas l’oublier. Il y a également un aspect éducatif avec énormément de jeunes par le biais de notre centre de formation, qui a peur d’être laissé sur le bord du chemin avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir ».



Abonné avec ses deux jeunes enfants, François, un supporter ajaccien est venu apporter son soutien à son club de toujours : « J'ai répondu à l'appel du club car c'est important de le sauver. Il représente énormément de choses pour tous les jeunes de la région avec un centre de formation qui obtient des résultats incroyables. Je me rappelle que la Collectivité de Corse avait aidé un autre club, en l'occurence le SC Bastia, alors qu'il était également en difficultés financières. J'espère que nos élus seront à la hauteur des enjeux.»

En proie à des difficultés financières, l'AC Ajaccio est en négociation avec plusieurs repreneurs pour une vente qui pourrait être actée avant la fin de la saison. Le club ajaccien, 16e du championnat de Ligue 2 se déplace ce vendredi soir (20h) à Clermont dans le cadre de la 21e journée de championnat.