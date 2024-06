Football : Le le Féminine Espoir Club Bastia au pied de la D3

« Pour la première fois dans l’histoire du football corse, une équipe féminine peut prétendre à l'accession à la D3 » se réjouit le président du club Alain Mosconi. Avec tout juste 2 ans d’existence, le club bastiais peut se targuer de vite progresser. Déjà championnes la saison dernière, les filles de l’entraineur Gwendoline Djebbar ont réalisé une saison exceptionnelle avec un titre de Championnes de Corse (8 matchs, 8 victoires, 50 buts pour, 3 contre) et la Coupe de Corse remportée contre Alata (5-3). Il y eut aussi l’épisode Coupe de France avec un parcours jusqu’en 16ème et une élimination face à l’équipe de D1 de Dijon. C’est finalement le seul regret du président Mosconi. « Cette défaite je l’ai toujours en travers de la gorge. On peut perdre certes, c’était dans la logique. Mais pas baisser les bras et se prendre une valise de 9 buts». Cette défaite, seul point noir de la saison, a été effacée ensuite par cette victoire à Blenod (2-0) en match de cadrage, à 1500 km de l’île !



« Cette saison, ces résultats démontrent que le football féminin corse progresse et rivalise aujourd’hui avec les meilleures équipes du continent ».

En revenant de Meurthe et Moselle avec le succès voilà donc les Bastiaises en route pour la D3. Un mur se présente cependant devant elles dans ce match de barrage aller/retour: le Montpellier Hérault. Certes la réserve de l’équipe de D1 mais qui pourrait être renforcée à l‘occasion par des joueuses de D1. « Bien sûr que cette équipe peut être renforcée. D’ailleurs si j’étais à leur place je le ferais. Mais je pense que de toutes façons cette équipe réserve est assez forte pour nous battre. A nous de créer l’exploit sur ces deux matchs ».



Autant dire que ce 1er match à Erbajolo ce dimanche devra être bien négocié et les filles du FECB comptent sur le public pour les y aider.