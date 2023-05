Football - La SVARR résiste au Sporting (2-2)

Une énième bagarre. Par ces seuls mots, on n'en finit plus de

banaliser la chose.

Ce dimanche après-midi, le match de Régionale 2 entre le Sud FC et la Costa Verde, soyons clairs, la deuxième division corse, a vécu une bagarre générale.

Si l'on veut tourner tout à la dérision, on serait tenté de dire une de plus.

Si seulement c'était celle de trop.

Quand allons-nous pouvoir dire que c'était la dernière ?

Pour une fois siffler fin du match de la violence ?

A la 82e minute de ce Sud FC - Costa Verde les esprits ont viré au vent mauvais.

Un ouragan qui a laissé un joueur sur le carreau.

Un père de famille qui ce soir est aux urgences de la clinique de

Portivechju frappé par derrière.

Toute la beauté du geste de son auteur.

Être le meilleur au prix le plus élevé, même si l'enchère n'est pas la bonne.

Toute la gloire d'avoir avant même de comprendre qu'il faut être.

Cela fatigue les sens et la compréhension.

Avons-nous seulement évolué ?

Il appartient aux décideurs du football corse de prendre leurs responsabilités.

Car ce beau spectacle est intervenu devant, aussi, un jeune public qui peut être séduit par cette débauche de testostérone stérile.

Ne rien banaliser pour que cela demeure l'exception

Pour que le football demeure le jeu le plus populaire du monde pour lequel les yeux de Chimène ne doivent surtout pas pleurer.