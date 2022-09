Football : Inexistant, le FC Borgo prend l’eau face à Concarneau (2-4) !

5ème journée de National

FC Borgo 2 - 4 US Concarneau ( 1 - 3 )

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : sec

Spectateurs : environ 250

Arbitre centre : Ahmed Taleb

Arbitre assistant 1 : Gaétan Korbas

Arbitre assistant 2 : Jean-Paul Neves Gouveia



Buts :

Gboho (3ème) – Rabillard (33ème) – Boutrah (44ème) – Traoré (70ème) pour Concarneau

Doumbia (43ème) - Kerkour (90ème) pour FCB



Avertissements :

Kerkour (20ème) pour le FCB

Georgen (82ème) – Lebeau (90ème) pour USC



FCB: Barbet – Romany – Escartin – Hemans – Doumbia (c) – Chevreuil (Duku 25ème) – Kerkour – Diarra (Goret 46ème ) – Ley (Kote 46ème) – Zahibo – Tattevin.

Entr. : Alex Torres





USC: Pattier – Julloux – Sylla – Mannai (Le Her 74ème) – Lebeau – Rabillard (Georgen 79ème) – Boutrah (Gopefenepej 59ème) – Traore (Paro 79ème) – Etuin – Gboho – Sinquin (c).

Entr. : Stéphane Le Mignan





Le film du match

Coup d’envoi donné par les Concarnois en blanc.





3ème : BUT Concarneau ! Mésentente dans la défense corse qui laisse s’échapper Gboho sur la gauche. Ce dernier s’infiltre dans la surface et trompe Barbet de près. (0-1)

11ème : Chevreuil (FCB) tente sa chance des 30 m mais le gardien breton Pattier bloque le cuir sans problème.

13ème : Mannai (USC) tire des 35 m, Barbet bloque le ballon sur sa ligne.

14ème : Boutrah (USC) déboule sur la gauche et centre mais le gardien corse Barbet intercepte le ballon.

17ème : Superbe centre de la gauche de Ley (FCB) mais Tattevin aux 9 m rate sa reprise de la tête, le ballon passant largement à coté du montant gauche de Pattier.

24ème : Sur une passe en retrait de Romany (FCB), grosse bévue du gardien de but Barbet qui rate son contrôle. Rabillard s’empare du ballon et tire au but mais Barbet se rattrape de son erreur et détourne le ballon.



33ème BUT Concarneau ! : Sur un ballon perdu dans le rond central par les corses, Rabillard (USC) fond sur le gardien Barbet qui ne peut rien sur le tir puissant à bout portant de l’attaquant breton. (0-2)

39ème : Nouveau déboulé de Boutrah (USC) sur la gauche. Son centre trouve Mannai mais sa reprise est bien contrée par le gardien Barbet.



43ème BUT Borgo ! Sur un centre de la droite au 2ème poteau, Duku (FCB) repique le ballon de la tête dans les buts de Pattier qui se troue. En embuscade Doumbia glisse le ballon dans les filets. (1-2)



44ème : BUT Concarneau ! Contre tout en vitesse de Boutrah (USC) du centre du terrain. Face au gardien l’ancien bastiais ne tremble pas et ajoute un 3ème but pour son équipe (1-3).

49ème : Tir puissant de Zahibo (FCB) à l’entrée de la surface concarnoise. Le ballon flirte avec le montant gauche de Pattier.

51ème : Boutrah (USC) se fait plaisir dans la surface et face à Barbet heure son poteau gauche.



70ème : BUT Concarneau! Traoré (USC) s’échappe du centre du terrain et se présente seul devant Barbet. (1-4).

90ème : BUT Borgo ! : Joli coup –franc de Kerkour à l’entrée de la surface bretonne. Le ballon termine dans les filets de Pattier.(2-4)

90+2 : Penalty pour Concarneau. Barbet se détend et sort le ballon de Paro







Réactions :

Alex Torres, entraineur du FCB : « Le constat est très clair ce soir : on est une petite équipe de N2 ! Alors qu’on a la chance d’être en N1. CE que les joueurs ont produit ce soir n’est pas en adéquation avec les valeurs du club. On se fait punir pour des erreurs qu’on ne doit pas faire à ce niveau. Il n’y eu aucun esprit de révolte, on n’a pas pris aucune initiative, on n’est pas allé de l‘avant. Je n’ai pas l’habitude de baisser les bras et si on n’est pas beau, on ne sera plus ridicule comme ce soir.

Ils doivent tous se regarder et dire ce qu’ils veulent faire ensemble.

Il y a un peu de positif dans ce marasme mais c’est très largement insuffisant. Ce soir il y a eu faillite collective. Il va falloir bien analyser ce match, à froid. Il va falloir travailler à l’ancienne comme on travaille au rugby chez moi, sans black board, mettre de l’huile de coude».