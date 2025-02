Football Grand Sud - Seule la SVARR a le sourire

En National 3, quinze jours après sa défaite contre la réserve de l'OM, les Sudistes affrontaient en début d'après-midi une autre réserve en l'occurrence celle de Montpellier en terre héraultaise. Les joueurs de Patrice Eyraud ont, longtemps, pensé tenir le partage des points avant d'encaisser l'unique but du match en toute fin de rencontre. Une courte défaite 1 à 0 qui ne fait pas les affaires Sudistes



Du côté du championnat de R1, la SVARR en panne de succès depuis trois rencontres recevait Bocognano. La formation du Vaincu, réduite à dix, a arraché le gain du match sur le score serré de 2 buts à 1



L'ASPV, pour sa part, qui restait sur deux succès de rang, évoluait en déplacement contre la réserve de Borgo. les Moustiques ont sombré en seconde période pour, finalement, concéder une lourde défaite 5 à 0.



A l'échelon inférieur, en R2, la JS Bonifacio sur son terrain de Tassistro a pris le meilleur sur la réserve de l'AS Casinca 3 buts à 0 et se donne un peu plus d'air au classement.



Enfin en R4, l'ASPV leader invaincu recevait Toga. La réserve des Moustiques s'est imposée 2 buts à 1 Le FC Sotta était en déplacement sur la pelouse de la Gjuventù. Les Sottais, dans ce match de bas de tableau l'ont emporté 5 à 3 Quant à la réserve du Sud FC elle était l'hôte de la formation de Saint-Jean à Sainte-Lucie; pas de vainqueur à l'issue de la rencontre les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 à 2.