Football : Après le couac du match aller, un vrai derby ce vendredi ?

« Bien sûr ce match est particulier » assure Johny Placide, dernier rempart du Sporting. « C’est un match important pour les 2 équipes, avec un état d’esprit à avoir. Après Grenoble où on n’a pas fait le taf, il nous faut engranger des points. Il nous faudra un autre état d’esprit, peut-être plus guerrier pour avancer mais je peux vous assurer que le groupe travaille super bien». Alors que la défense était le point fort de la formation bastiaise, dans le Dauphiné vendredi dernier, elle a fait preuve de certaines lacunes. « On a eu une certaine fébrilité. Peut-être un excès de confiance, de supériorité» lâche le gardien.



Une partie de la tribune Sud étant encore sous le coup d’une suspension, les dirigeants ont ouvert le haut de la tribune Nord et la rencontre se disputera à guichets fermés. « Le public sait ce qu’il a à faire » souligne J. Placide. « Il nous faudra mettre de suite la pression à notre adversaire, emmener le public avec nous. J’aime entendre gronder le public sous nos actions. A nous de faire que ce derby soit beau, de le gagner ».



Ce derby, deux joueurs clés du président Ferrandi le manqueront : le défenseur Juan Guevara, blessé et l’attaquant Amine Boutrah, souffrant. « C’est un match compliqué qui nous attend face à une équipe en difficulté » souligne l’entraineur Benoît Tavenot. « Il faudra un esprit de combattant, gagner sur nos qualités avec un supplément d’âme par rapport à Grenoble. Lors du débriefing j’ai été plus cassant que d’habitude car je n’étais ni content de l’équipe, ni de moi-même. Le groupe a fait preuve de suffisance, d’un manque de maturité et on en a bien discuté ensemble et en particulier avec certains joueurs. L’ACA aura un instinct de survie et une bête blessée est toujours dangereuse. Il nous faudra être au niveau de leur engagement, répondre présent ».

Côté coulisse, les supporters guettent bien sûr ce mercato d’hiver. Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur un possible départ du milieu de terrain Julien Maggiotti. « Il faut tout d’abord bien souligner que c’est le club de Laval qui a fait la démarche auprès de notre joueur et non l’inverse » précise B. Tavenot. « Ça s’est emballé ces derniers jours mais il n’y a rien de concret pour l’instant. Certains joueurs sont sollicités. Dans ces moments-là il faut rester calme. A un moment donné, club et joueurs prendront leurs décisions. Le renfort d’un attaquant passe toutefois par un départ. Aujourd’hui on attend plus de tout le monde. Les joueurs doivent répondre présent vendredi »