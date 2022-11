« Finici » : Jean-Charles Papi présente son nouvel album

Très attendu, surtout après « D’umani » et « Essenziali », « Finici », le dernier opus de Jean-Charles Papi, a été présenté ce vendredi soir à la salle de spectacle « La Ruche », à Mezzavia devant une cinquantaine de personnes.



Sur scène, une guitare, bien sûr, mais également un piano et un accordéon. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l’auteur a interprété l’essentiel du répertoire inhérent à ce dernier album. « C’est un album qui est né durant les confinements de 2020, précise l’artiste, une période nécessaire à l’introspection et marquée par la prise de conscience, pour les gens, que les rapports humains étaient réduits à leur plus simple expression. Ce confinement a permis de retrouver ce que pouvaient représenter les échanges et les rapports vrais entre les hommes. » D’où, sans doute, le titre « Finici », éponyme de cet album, signé de la main de Ghjuvan Federicu Terrazzoni.



Au fil des chansons, le public a pu découvrir les couleurs musicales de ces titres. « J’avais même songé un instant, ajoute l’auteur, à donner le titre « Culori » à cet album. Mais « Finici » correspondait mieux. »



Jean-Charles Papi a puisé également dans son passé et plus particulièrement son enfance au milieu des anciens et baigné dans la langue corse l’inspiration nécessaire à la création de cet album. Deux années, en tout, de travail, qui ont abouti à un bien bel opus où l’on retrouve, à l’écriture, des amis de l’artiste (Don Mathieu Santini, compagnon de route avec Arapà, Alain Di Megliu, Jean-Pierre Marcellesi…) ainsi que les musiciens qui l’accompagnent depuis les débuts de sa carrière en solo, il y a une dizaine d’années, notamment GrégoryGambarelli (présent bien sûr à « La Ruche »). « La coloration musicale de cet album est particulière, reprend le chanteur, nous l’avons souhaité ainsi. »



Troisième volet d’un triptyque qui comprend « D’umani » et « Essenziali », « Finici » invite, de par ses aspects philosophiques et spirituels, à une réflexion sur soi-même et sur le monde. Jean-Charles Papi a entamé, ce vendredi, une campagne de promotion de son nouvel opus qui va se poursuivre au théâtre Bastia (le 19 janvier) et à l’Espace Diamant d’ Ajaccio le 25 mars.