Fin de la grève à La Méridionale : la situation évolue-t-elle ?

"Déjà, en juillet, il avait fallu qu'on envoie un préavis de grève pour que nos deux compagnies - la Corsica Linea et La Méridionale - améliorent leurs offres ensemble vis-à-vis de la Corse, rappelle Frédéric Alpozzo, secrétaire général du syndicat CGT des marins de Marseille. Cela fait plusieurs années qu'on dénonce l'absence de véritable partenariat entre nos deux compagnies. Dans les faits, il ne se passe rien. Le gouvernement n'a pas non plus été saisi sur les problématiques de concurrence déloyale sous pavillon international."



Aujourd'hui encore, en plus de se faire attendre, les réponses apportées sont peu convaincantes. "On nous assure trois bateaux minimum, alors qu'on en a quatre. Mais qu'est-ce qu'on fait du quatrième ? Ils n'en parlent pas, peste Richard Kopp. On demande à ce qu'il n'y ait aucun licenciement sec, on nous répond qu'ils ne peuvent pas jauger le niveau d'impact social qu'il y aura à La Méridionale... Ça veut bien dire qu'il y en aura bien un, autrement l'actionnaire s'engagerait par écrit ! Mais il ne veut pas. S'il veut partir, il y a des repreneurs ! Il n'y a pas que monsieur Lemor dans la vie. On veut du travail, c'est tout."



Révoltés, les syndicalistes se disent prêts à discuter. "Départs volontaires, pyramide des âges... on peut regarder, assure le délégué syndical. Si on devait passer à trois navires, peut-être qu'on y arriverait sans licenciements secs, avec des anciens qui en ont marre et veulent s'en aller... Mais je pense qu'ils veulent aller au-delà de ça."



Cinq jours ouvrables après le dépôt du préavis, et suite aux deux journées de grève, les syndicats ont enfin obtenu une rencontre avec les dirigeants, au dernier moment. Peut-être le début d'une avancée.