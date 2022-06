Fête de la musique à Bastia : découvrez le programme de l'édition 2022

PLACE SAINT NICOLAS



Atlas : jeune groupe axé sur le rock, pop-rock hard-rock et heavy-rock des 70’s !

NOFUTAL : Originaire de Bastia, NOFUTAL est un groupe de punk-Rock aux influences californiennes des années 90. Ils jouent un punk-Rock énergique, rapide et qui plait aux mamans. Trois ans après leur 1er EP, ils sortent leur nouvel album intitulé « relativement digne » qu’ils défendront sur scène prochainement.

Mad Ochi : claviériste, guitariste chanteur, DJ et compositeur, ses influences tournent autour du jazz, de la house, de la funk et de la disco !





PLACE DU MARCHE



Incantesimu : à l’occasion de la fête de la musique, Incantesimu vous dévoilera son premier EP, mélange original entre Pop et tradition Corse.

Legrandbleu : groupe de french pop aux influences rock et new-disco, le Grand Bleu vous embarquera sur les flots d’une musique nostalgique et dansante. Ne ratez pas l’occasion de voguer à travers des rythmes groovy et de surfer sur de belles mélodies.





VIEUX PORT



La clarté : Fÿm & Lonescu : Sélection jazzy, groove house ou rythmes breakés : une exploration sonore à la croisée des styles, comme toujours musicale et éclectique.





QUAI DE MARTYRS



Maki Soundsysteme : Petru Misher & Disco Paese : Association qui vient de pousser son premier cri, Maki Soundsysteme c’est deux générations avec un socle commun : l’énergie solaire de la Hoouse & du Disco





CITADELLE



Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi s’empare de la Citadelle à l’occasion de la Fête de la Musique ! À partir de 15h, ne manquez pas les mini-concerts de nos élèves sur la Place Guasco, et venez découvrir notre Instrumentarium sur la Place du Donjon… Soyez au rendez-vous et venez fêter la musique avec le Conservatoire !



ALB'ORU



Comptine d’ici et d’ailleurs : Filu Filu… Filastrocche ! Picculi versi in lingue diverse, ce projet entamé en janvier 2022 amènera une nouvelle fois sur scène les élèves de l’école Charles Andreï. Chaque semaine ces derniers ont travaillé aux côtés de Anaïs Gaggeri et Sacha Duvigneau, artistes membres de la Squadra Musicale Citadell’Anima. Ils ont ainsi découvert et étudié des comptines d’ici et d’ailleurs. 10 comptines, 10 langues, 10 cultures, avec un thème commun : l’enfance. Agrémentées de textes de Sonia Moretti, d’une mise en espace par Delphine Nafteux, des instruments de Andria Aitelli et Pilou Barque, des encouragements de l’équipe pédagogique, les comptines vous seront présentées avec joie et passion par les enfants ce 21 juin à l’occasion de la fête de la musique.



CONSERVATOIRE



Les élèves bénéficiant du dispositif Orchestre à l’Ecole vous attendent à l’Alb’Oru à 15h pour vous présenter leur travail !

PLACE CLAUDE PAPI



Una fiara Nova : Fondé en 2019 le groupe de chant corse se tourne rapidement vers la création. Le répertoire est vaste, polyphonies, musique avec instruments. le groupe prépare un album de création mêlant polyphonie et chansons. L’album sortira début 2023