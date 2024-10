Fête de la Science à Ajaccio : une plongée au cœur d’un « océan de savoirs »

Face aux menaces environnementales pesant sur nos océans, la Fête de la Science revient avec un thème particulièrement d’actualité : « océan de savoirs ». Le réseau des médiathèques de la Ville d’Ajaccio a choisi de faire de cet évènement un moment d’éveil et de sensibilisation pour tous, en multipliant les approches ludiques et pédagogiques afin d'éveiller la curiosité des jeunes et inciter chaque participant à prendre conscience de l'importance de préserver le milieu marin.



Durant cette semaine, de nombreux ateliers et conférences seront proposés au public. Les jeunes pourront s’initier aux cycles de l’eau et aux dangers de l’érosion à travers des ateliers scientifiques animés par les associations Atlas et Horizon astronomie. Parmi les temps forts, un atelier sur les embouchures et l’érosion se tiendra le 12 octobre, permettant aux enfants de mieux comprendre l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes marins et terrestres.



Expositions et découvertes scientifiques

Les adultes ne seront pas en reste, avec un café-débat sur « l’érosion de la biodiversité », animé par l’association Atlas, le 5 octobre. Ce rendez-vous convivial vise à échanger sur la protection des océans et leur faune avec une médiatrice scientifique. Par ailleurs, une exposition sur « les eaux en Corse », proposée par le CPIE Centre Corse, sera ouverte tout au long de l’évènement, dévoilant au public la richesse du patrimoine hydraulique de l'île.

Le 9 octobre, la plateforme universitaire Stella Mare présentera ses recherches en ingénierie écologique littorale à travers des projections vidéo et des visites virtuelles en 3D. Une occasion rare de plonger dans l’univers de la recherche scientifique appliquée aux écosystèmes insulaires.

L’archéologie sous-marine sera également à l’honneur avec une conférence animée par le spécialiste Hervé Alfonsi le 11 octobre. Le plongeur professionnel y partagera son expérience des fonds marins corses et des découvertes d’épaves antiques. Les enfants pourront quant à eux participer à des ateliers sur les amphores et le patrimoine sous-marin le 12 octobre, encadrés par le Laboratoire Régional d’Archéologie.