Festival du surf U Rupione : toutes les conditions réunies à Pietrosella

Les très mauvaises conditions météo des derniers jours ont apporté exactement ce dont les surfeurs avaient besoin pour pouvoir proposer un beau spectacle tout le week-end, avec le soleil en prime :

“le malheur des uns a fait le bonheur des autres” plaisante Yann Pancrazi Bicaïs, organisateur de l'événement avec son compère et ami Guillaume Torre. “La tempête nous a été favorable, car nous avons de très belles conditions qui devraient se maintenir tout le week-end”.



Depuis la dernière édition, quelques changements au niveau organisation puisque U Rupione surf club est né. Avec déjà 80 membres, on peut d’ores et déjà lui prédire un bel avenir.

60 concurrents inscrits pour samedi et autant pour dimanche montrent si besoin était que le festival a vraiment trouvé son public.

Hier samedi s’est déroulé un Open mixte du festival, mais également la manche pour le championnat de Corse. 16 participants licenciés à la Fédération française de Surf, entre 11 et 44 ans. Plusieurs juges, dont des juges fédéraux plus formés pour le côté technique, chapeautés par un chef juge, scrutent les vagues et les surfeurs sont identifiés par des lycras de différentes couleurs. La concentration est à son maximum, mais ponctuée d'exclamations, en fonction des figures et des actions des surfeurs. “Les critères de jugement sont très simples : le surfeur devra être jugé sur la meilleure vague surfée, avec puissance, style, engagement, flow (continuité entre chaque manœuvre), innovation (360°, figures aériennes, etc.)” détaille Damien Charlon, champion en titre du festival lors des 2 premières éditions et juge sur celui-ci.

Pendant qu’il nous parle d’ailleurs, un 360° impressionnant vient d’être effectué “cette figure rapporte beaucoup de points, parce que c’est très technique et peu de surfeurs savent le faire”.



Sur place, le Village qui réunit boutique et buvette; est en place tout le week-end “on a le soleil, la passion et la bonne humeur, on n’attend que vous”! s’exclame Yann. Cette année, une tombola avec de nombreux lots a été mise en place au profit de l’association Les Feux Follets qui s’occupe d’enfants malades, un des membres de leur communauté étant confronté à cette terrible épreuve pour sa fille.

À n’en pas douter, le fameux Aloha spirit des Hawaïens prôné par les surfeurs, un ensemble de valeurs et de principes tels que l’amour, l’unité, l’humilité, la patience ou la coopération, est bien présent pour ce festival.

”Et pour nous c’est tout au long de l’année” explique Yann, président du U Rupione surf club. “En créant le club, nous avons souhaité faire vivre l’activité de manière structurée. Donner accès aux jeunes à une forme sportive bien en place, où on peut les coacher toute l’année, les accompagner pour les championnats de France pour les vainqueurs du jour. Ce format associatif nous a permis de fédérer, créer une communauté dans laquelle nous avons tous un point commun : notre passion pour la mer bien évidemment, mais aussi et surtout son respect. Et toute l’année, en parallèle au côté sportif, nous agissons sur l’environnement, la gestion des déchets, les bonnes pratiques. Nous sommes également là pour sortir de l’eau les gens qui se mettent en danger toute l’année, et il y en a régulièrement… pas plus tard qu’il y a 3 jours, lors de la tempête, nous avons sauvé 2 baigneurs imprudents avec Guillaume. C’est finalement un juste retour des choses pour notre commune qui nous a aidés, nous nous a conseillés, nous a accompagnés, dans la création du club, et sans laquelle nous ne pourrions pas exister”.

Sur place, le club de surf de Capo coaché par François Santoni a plusieurs participants inscrits sur les 2 jours. “Cette année, et pour la première fois, la Région nous a donné la délégation pour organiser ces championnats de Corse qui se passaient habituellement à Capo. C’est pour nous une preuve de confiance et une vraie reconnaissance. Mais surtout cela nous permet de montrer que nous savons travailler et faire des choses ensemble, avec un vrai esprit surfeur”. Un Aloha spirit version nustrale en quelque sorte.





Ce dimanche, les catégories Longboard et moins de 16 ans vous promettent à nouveau un beau spectacle, avec remise des prix en fin d’après-midi. N'hésitez pas à venir admirer le spectacle offert par les meilleurs surfeurs de l’île, plage du Ruppione à Pietrosella.