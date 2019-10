Festival Arte Mare : le Prix Ulysse du 1er roman à Isabelle Mayault

Née en 1986, journaliste, écrivain, et éditrice, Isabelle Mayault a vécu à Beyrouth, Alger, Istanbul et Le Caire avant de s'installer au Burkina Faso en 2015. Elle est l'auteure de "Jours Tranquilles au Caire" (Riveneuve, 2015) et fait partie de l'équipe éditoriale de la revue littéraire Rowayat.

En 2019, elle a publié son 1er roman : « Une longue nuit mexicaine »





À la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au Mexique, un homme hérite d’une valise. Il découvre qu’elle contient des milliers de négatifs des photos de la guerre d’Espagne prises par Capa, Taro et Chim. Et se retrouve dans l’embarras. Faut-il par loyauté se taire et s’en faire le nouveau gardien? Ou en dévoiler l’existence?

Pour en décider, il remonte la piste des propriétaires successifs de la valise et reconstitue, près de soixante-dix ans après, la longue nuit pendant laquelle l’héroïsme, la discrétion, l’audace de quelques hommes et femmes ont sauvé ces précieux clichés.

À lui, désormais, d’en imprimer le nouveau destin….

CNI a rencontré la jeune romancière …