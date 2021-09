Festa di a lingua 2021 in Aiacciu : trois mois ludiques pour promouvoir l’usage du corse

La langue corse, un enjeu important pour une société insulaire soucieuse, en grande partie, de se bâtir sur la base culturelle, linguistique et patrimoniale léguée par les anciens. Et un thème qui a le mérite d’unir tous les politiques, quel que soit leur vision.

Dans cette perspective, c’est une manifestation très attendue qui débute ce mercredi dans la Cité Impériale et qui va s’étaler sur trois mois. Ludique et dédiée à tous, « A festa di a Lingua » 2021 promet. « A lingua hè a vita , explique Christophe Mondoloni, adjoint délégué à la langue corse à la Ville d’Ajaccio, malgré les contraintes imposées par le Gouvernement et la Préfecture, il était important, pour nous, de maintenir un programme qui soit, par ailleurs festif. Il s’agit, avant tout, de donner du bonheur à tous... »

Une manifestation au sein de laquelle la Ville s’associe, depuis de longues années à la Collectivité de Corse. Au programme, des animations diverses prévues pour tous, petits et grands et qui va symboliquement s’achever le 7 décembre prochain, veille d’une autre fête, « A festa di a Nazione ».



Le programme

En guise d’entrée en matière, il sera question, ce vendredi pour sept classes de la Cité Impériale, soit 175 élèves, grâce au travail proposé par l’association « Fiura Mossa », de découvrir les rouages des doublages. Toujours sous couvert de « Fiura Mossa », « Fole ritrose », adaptation des Contes d’Andersen à la médiathèque de Saint-Jean. La médiathèque des Cannes présentera, quant à elle jusqu’au 9 octobre, divers films d’animation. Mais le point d’orgue de la manifestation est marqué par un concert de Felì le 26 octobre à l’Espace Diamant (20.30) ainsi que du théâtre avec I Tarrucconi qui présentent leur dernier spectacle « Focu spentu è catena ghjilata » (le 20 novembre).

Les producteurs ne sont pas en reste avec, le 28 octobre, une dégustation de « Vinu Novu » qui s’effectuera au Chemin des Vignobles, « l’occasion, poursuit Christophe Mondoloni, de contribuer à la relance de nos commerçants et en même temps de mettre en valeur les sommeliers de Corse. »

Autre point important, la conférence donnée par Jean-Claude Morati sur la taxonomie des espèces végétales et animales en Corse (le 27 octobre à l’Espace Diamant). Et pour finir, un grand concours de morra entre six classes formées tout spécialement pour la « Festa di a Nazione » qui succédera à la manifestation. « Nous allons également mettre à profit la « Festa di a Lingua » pour certifier des agents de la Ville et de la CAPA tout en mettant en place un caffè-discursata destiné à des employés municipaux sur leur lieu de travail. Un grand merci au Service Lingua Corsa de la Ville pour son implication et à Julien Osty qui a créé l’affiche. »

Une manifestation qui se veut des plus ludiques afin d’attirer le plus grand nombre de petits et grands vers la langue corse...