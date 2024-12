Ferveur pour le pape François à Ajaccio : "je suis encore sous le choc"

« Je suis choquée, je ne pensais pas ressentir autant d’émotion lors de son passage. Je n’ai jamais vu rien de tel à Ajaccio. Quelle claque ! ». Drapeau corse, sous le bras et téléphone à la main, Marie-Ange, une Ajaccienne habitant en périphérie, est encore sous le coup de l’émotion, après le passage du Saint-Père, entre l’Hôtel de Ville et la place Foch.



« La peur de ne pas vivre pleinement cet évènement »



Très tôt ce matin, avec son mari, ses enfants, et un groupe d’amis, les fidèles venus en navette depuis Baleone, ont investi le centre-ville d’Ajaccio, encore plongé dans le noir, pour se trouver aux premières loges : « On s’est organisés depuis plusieurs jours maintenant. On a vraiment eu très peur de ne pouvoir assister à cet évènement et de ne pas pouvoir observer le pape François, mais finalement tout s’est bien passé. C’était bien organisé et finalement, on n’était pas les uns sur les autres même s’il y avait énormément de monde. C’était de la pure folie ».



À la sortie du Palais des Congrès, une énorme clameur a accompagné le pape François, à contre sens de la circulation habituelle, sur sa papamobile, en direction de l’Hôtel de Ville, où il s’est arrêté pour saluer les membres du Conseil Municipal d’Ajaccio, qui l’ont à leur tour longuement salué. En remontant la place Foch en direct de la statue de la Madonuccia, là encore, plusieurs centaines de pèlerins étaient regroupés entre la Maison Carrée et l’intersection du boulevard Roi Jérôme. Dominique, quinquagénaire, est venu spécialement de Bastia pour l’occasion : « Nous avons pris le bateau depuis Bastia hier soir et nous sommes arrivés tôt ce matin dans le port d’Ajaccio, vers 7h30. On a pris le petit-déjeuner dans un bar du centre-ville et on est arrivés parmi les premiers devant ses grilles. On n’a plus bougé et on a pu ainsi le voir passer au premier plan, c’était impensable de manquer cela. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas près de revoir un Pape en Corse ».