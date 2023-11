Femu a Corsica organise “I Cuntrasti di l’Autunumia” sur le thème du social

« Alors que les travaux des élus de la Corse se poursuivent, Femu a Corsica, s’apprête à se redéployer sur le terrain, en multipliant les rencontres et les échanges avec notamment la société civile, la diaspora, notre peuple en général, dans toutes ses composantes et dans toute sa diversité. Outre la reprise des « Giri citadini è paisani » dès le 25 novembre prochain dans le Taravo, ainsi que le cycle des rencontres avec les signataires de la délibération du 5 juillet, nous sommes heureux de présenter aujourd’hui notre nouvelle démarche baptisée I Cuntrasti di l’Autunumia » a annoncé cet après-midi François Martinetti, le secrétaire national de Femu a Corsica.



Le premier rendez-vous de cette table ronde-débats se déroulera ce mardi 14 novembre au Palais des Congrès d’Ajaccio. Le premier thème abordé concerne le volet social : « Quel modèle social dans une Corse autonome ? ». « C’est une autre manière de faire de la pédagogie autour de l’Autonomie. On a trop tendance à séparer l’Autonomie de la vie quotidienne. Ce statut est, pour nous, le moyen le plus efficace de répondre aux grands défis qui sont les nôtres que ce soit en terme économique, social ou culturel. Il faut ouvrir ces échanges aux forces vives, à la société civile, aux syndicats, aux universitaires, aux citoyens en général afin que les gens s’emparent de ce processus d’autonomie ».



Des "Cuntrasti" partout en Corse et sur le Continent

Ces échanges qui auront des thèmes divers et variés ces prochaines semaines se dérouleront aux quatre coins de l’île même si la première édition se déroulera donc mardi à Ajaccio, aussi bien dans l’urbain que dans le rural mais aussi à Paris et à Marseille à la rencontre de la diaspora : « L’objectif est également de donner un souffle de respiration démocratique au processus et de construire un dialogue permanent et un débat démocratique pour le projet d’émancipation que nous avons vocation à mettre en œuvre ».

Élu territorial à l’Assemblée, Romain Colonna, a expliqué le principe de ces échanges et le choix du social comme premier thème : « Évidemment, ce n’est pas un choix anodin. Tous les acteurs professionnels, sociaux ou politiques font le constat aujourd’hui d’une situation sociale dégradée. Beaucoup d’indicateurs sociaux sont aujourd’hui dans le rouge. C’est très préoccupant, quelle que soit notre couleur politique. D’autre part, nous avons toujours tenu à articuler notre discours auprès de valeurs comme la justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Enfin, il y a des inquiétudes sur le fait qu’un statut d’autonomie pourrait engendrer une régression sociale alors que justement c’est une des valeurs inscrites sur la délibération du 5 juillet ».

De nombreuses invitations ont été envoyées et des invités ont répondu présents pour évoquer le sujet avec notamment la participation de Bianca Fazi, Conseillère exécutive en charge des affaires sociales et sanitaires, Muriel Fagni, Présidente de la commission en charge de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux, le Dr François Pernin, Président de la coordination interassociative de lutte contre l’exclusion (CLE), Hyacinthe Choury, secrétaire général du Secours populaire, François Casabianca, ancien chercheur à l’INRAE, Jean-Dominique Bugnani, président de l’Aiutu studientinu et Jean-Ange Leca, directeur de l’AFPA Corse. « Cette table ronde ne se réduit pas aux intervenants cités. Il y aura également des échanges avec le public. Nous avons invité l’ensemble des partis politiques, des groupes de l’Assemblée, des associations. Nous espérons pouvoir dégager des lignes motrices importantes et structurantes de l’aspect social ». D’autres « Cuntrasti di l’Autunumia » suivront pour évoquer notamment le développement économique et la place