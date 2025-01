"Femme Vie Liberté" : A Bastia, une exposition qui fait résonner le combat pour les droits des femmes

Pour sa première exposition de l'année, le centre culturel Una Volta s'associe au FRAC Corsica pour un projet qui fait écho aux luttes féministes mondiales. "Femme Vie Liberté" rassemble plus d’une centaine d’affiches militantes, présentées sur deux étages, et dialogue avec des films d’animation réalisés par l'artiste iranienne Niyaz Azadikhah. L’exposition, inaugurée le 9 janvier, fait écho à la tragique disparition de Mahsa Amini en septembre 2022, un événement qui a déclenché un vaste mouvement de protestation en Iran et dans le monde entier contre la répression des femmes dans ce pays.



Une mémoire visuelle forte pour un combat toujours actuel

"Cette exposition, en plus de rendre hommage à Mahsa Amini, reste d’actualité car la cause des femmes iraniennes pour la liberté et l’égalité est loin d’être gagnée", explique Fabien Danesi, directeur du FRAC Corsica. "Les affiches que vous voyez ici témoignent de la solidarité mondiale qui a émergé après sa mort, lors des manifestations de 2022, et continuent de porter le message des femmes en lutte."



L’exposition met en lumière une sélection d'affiches créées lors de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023. Le FRAC Corsica avait déjà participé à cet événement en organisant une première exposition à Corte, avant de collaborer avec le centre culturel Una Volta pour offrir une version plus large et plus complète de cette initiative.



Un dialogue entre affiches et animations

Dans un cadre lumineux, le visiteur découvre les affiches aux couleurs vibrantes, qui rappellent l’énergie créative du mouvement de mai 1968, avec des messages visuels qui allient politique et esthétique. Selon Juana Macari, la directrice du centre culturel Una Volta, "ces affiches nous renvoient à l’époque où les idées se sont propagées dans la rue, sous forme de graffitis ou de slogans. Ce sont des œuvres de révolte et de réflexion, qui prennent place dans un véritable dialogue avec la jeunesse, notamment à travers nos visites scolaires."



Au premier étage, trois vidéos d'animation, issues de la collection du FRAC Corsica, complètent l’exposition. Elles sont signées par Niyaz Azadikhah, une artiste iranienne, et abordent des thèmes de sororité et d'autonomie féminine. Ces courts-métrages, au style minimaliste et poétique, offrent une réflexion subtile sur la relation entre l’espace public et intime, la liberté féminine et la revendication sociale.



La force symbolique de l’art textile

Au centre de la salle, une sculpture de l'artiste textile Françoise Grossen, intitulée Embryo, ajoute une dimension forte à l’exposition. Réalisée en 1987, cette œuvre faite de cordes nouées et entrelacées évoque à la fois la contrainte et la renaissance. Selon Juana Macari, cette sculpture "symbolise la promesse d’un nouvel avenir, d’une liberté retrouvée, en particulier pour les femmes iraniennes en quête de justice et d’émancipation."







L’exposition "Femme Vie Liberté" est à découvrir au centre culturel Una Volta de Bastia jusqu’au 14 février 2025.