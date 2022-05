Feli : nouveau single et concours de chant avec les eaux d'Orezza

Une collaboration pétillante

Le talent de Felì ne se limite pas à sa voix chaude et sensible, le chanteur est aussi à la tête d'une école de chant, Scola in festa située à Fulelli, il initie, dirige et conseille 120 chanteurs en herbe. A l'initiative de nombreux projets avec son école, l'artiste met toujours son professionnalisme au service de ses élèves.

Cette année, il entreprend un projet artistique triennal en collaboration avec les Eaux d'Orezza. C'est de rencontres avec Jean-Paul Albertini, le directeur du magnifique site des Eaux d'Orezza qu'une collaboration des plus pétillantes a vu le jour. "D'un commun accord avec Mme Mora, la dirigeante de la société d'exploitation du site, qui est attachée au patrimoine et à la transmission de la langue corse, mais aussi avec la participation active de la Collectivité de Corse, nous nous sommes engagés dans ce beau projet pour le développement de la Castagniccia" explique Jean-Paul,.

Le dynamique directeur poursuit : "je cherche et sélectionne de nombreux projets, puis je les mets en place. Nous les soutenons financièrement, mais pas uniquement. J'assiste aux différentes étapes de ce projet aux côtés de Felì. Avec Mme Mora, nous souhaitons sentir des retombées concrètes par le biais de réalisations palpables, et surtout nous voulons contribuer au développement de cette région".

L équipe est assistée de Valérie Douillet, directrice d'une agence de communication qui accompagne au plus près Jean-Paul et Felì et les encadre de ses conseils avisés.





Une chanson pour valoriser le territoire

Ce partenariat entre Scola in festa et les eaux minérales durera 3 ans. L'enthousiasme des 2 parties à porter ce projet est intense, et déjà une première réalisation est arrivée à son terme avec l'enregistrement d'un single Orezza qui offre une jolie promenade dans les coins pittoresques de la région.

Felì s'exprime : " je veux remercier Mme Mora, Valérie, la CDC et surtout je n'oublie pas Jean-paul, il est l'homme de la situation, car il a une sensibilité culturelle nustrale qui a permis d'ouvrir ce chemin. De cette contribution financière, nous allons faire une multitude de choses. Et déjà, nous avons enregistré un single Orezza qui porte haut et fort les singularités de cette microrégion. Les paroles de cette chanson sont de Ghjacumu Fusina. Je suis assisté de Nicolas Zimako pour les arrangements et Thibault Fricarra, l'ingénieur du son".

Sous la houlette de Felì, un groupe de 25 chanteurs, les élèves de la section CHAM du collège de Casinca a participé à l'enregistrement, fin mai ce titre sera diffusé sur les ondes locales. Le single sera présenté officiellement le 25 juin à la source, en présence entre autres des 14 maires de la pieve d'Orezza.





The voice orezzinca

D'autres réalisations sont à venir, comme le tournage d'un clip video en 2023, qui mêlera des images réelles et d'autres d'animation, on y découvrira les villages d'Orezza et des lieux incontournables comme u cuventu di Pedicroce.

Mais pour l'heure, et dès l'été prochain, ce partenariat promet une belle initiative. Un concours de chant en langue corse est prévu pour le 23 juillet, les participants doivent avoir entre 8 et 16 ans. Une présélection se fera fin mai jusqu'à la fin juin. Les15 premiers appels seront sélectionnés pour participer au concours. Ils se produiront sur le site des Eaux d'Orezza, un jury présidé par Mme Mora choisira le lauréat. La soirée devrait réserver d'autres surprises. La finalité de ce concours est un enregistrement avec une équipe de professionnels. L'aventure de the voice orezzinca permettra de découvrir de nouveaux talents et de promouvoir une future carrière dans la chanson.

Les sélectionnés ne présenteront qu'une seule chanson, qu'ils auront répétée avant la scène du 23 juillet. La talentueuse collaboratrice de Felì, Laure De Giovanni est en charge de recevoir les appels des futurs candidats. "Un territoire est mis en avant et promet des talents" nous confie Felì.

Une soirée à noter dans nos agendas, car à n'en pas douter d'une très grande qualité. Contact pour la participation au concours de chant:06/46/12/89/31