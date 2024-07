Face à la hausse des températures, EDF Corse invite à réduire sa consommation d’électricité

En Corse, EDF tire l’alarme et appelle ses clients à réduire leur consommation énergétique. « En raison de tensions actuelles sur le système électrique corse, conjuguées à des températures en hausse, EDF Corse émet un Signal eCorsicaWatt Orange », écrit le gestionnaire d’électricité dans une note diffusée ce jeudi 11 juillet.



Pour sécuriser l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie, l'entreprise invite "l'ensemble des consommateurs insulaires à mettre en œuvre les écogestes " et à modérer leur consommation sur le créneau sur les créneaux 08h-13h et 17h-23h ou à reporter leurs usages en dehors de la plage horaire concernée. Une recommandation valable au moins jusqu'au 15 juillet.