Face à l'afflux de visiteurs, u Cullettivu per a Furesta Corsa demande de réguler l'accès aux massifs forestiers

Avec une grande partie de son territoire situé en montagne, les massifs corses attraient chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Pour u Cullettivu per a Furesta Corsa cette sur-fréquentation sur certains sites remarquables a des conséquences néfastes. Pour cette raison il s'est mobilisé une fois de plus samedi 30 octobre au col de Larone où, avec la fédération des associations de propriétaires du massif de Bavella, a donné une conférence de presse pour alerter les pouvoir publics sur les menaces qui pèsent sur la montagne corse. En effet en plus de la fréquentation "excessive" des massifs forestiers et sites naturels insulaires, qui menace la biodiversité du territoire, selon le collectif le dérèglement climatique est un autre élément à prendre en compte dans la gestion durable des massifs forestiers insulaires.

U Cullettivu per a Furesta Corsa souhaite donc établir un projet global pour la forêt corse "Selon nous, il est indispensable et urgent d’agir et proposer une stratégie de gestion claire d’anticipation et la question de l’accueil du public étant une part essentielle de la gestion durable dans le cadre de la multifonctionnalité de la forêt."





"Les sites naturels et forestiers ouverts au public sont-ils aménagés de manière à garantir sa sécurité ?"

Selon le collectif, la question prioritaire qui doit faire l’objet d’une réflexion approfondie est liée aux modalités et conditions d’accueil de ce public divers. Et parallèlement à cette question de sécurité, se pose également la question de l’impact de la fréquentation sur la biodiversité dans ces espaces en proie au dérèglement climatique. "Il appartient aux acteurs institutionnels, aux différents propriétaires, à l’Etat de répondre à cette double interrogation." affirme u Cullettivu per a Furesta Corsa, pour lequel il est important d’arriver à un point d’équilibre entre protection environnementale, sécurité du public, refus de la privatisation des espaces naturels faisant partie du patrimoine commun insulaire et nécessaire développement d’une économie « verte ».



"Ce sont les axes, conclue le collectif, sur lesquels nous travaillerons afin de présenter au cours des prochains mois des propositions opérationnelles à court, moyen et long terme et irriguer ainsi le débat sur une gestion plus raisonnée de nos richesses environnementales forestières."