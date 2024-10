Extrême Sud Cross Triathlon : Léo Marichard (CTCA) souffle les dix bougies à Saint-Cyprien

Le Sud Corse Triathlon organisait ce dimanche à Saint-Cyprien la dixième édition de l'Extrême Sud Cross Triathlon. Pour l'occasion plus d'une centaine de concurrents étaient présents pour ce rendez-vous dédié au triple effort. Deux distances étaient au programme un triathlon M (750m de natation, 20 km de VTT et 5 km de course à pied) à partir des cadets, un triathlon S (375 mètres de natation, 14 km de VTT et 3,5 de course à pied) ainsi qu'un triathlon par équipes et pour les jeunes catégories.

Un dixième anniversaire qui s'est déroulé en présence d'Alexandre Lloveras, le très récent médaillé de bronze sur la course en ligne en paracyclisme à Paris lors des derniers JO ainsi que Valentin Morlec, triathlète membre de l'équipe de France.

Le club Ajaccien du CTCA a réussi une belle moisson de succès. Le tenant du titre Thibault Gire (CTCA) évoluant sous d'autres cieux, la victoire sur le M est revenue au cadet Léo Marichard qui s'imposait devant Adrien Pelletier (Bonifacio Cyclo) et Michel Ghiradini (EPAC) . Dans les rangs des féminines, le CTCA était, encore, à l'honneur avec Maëlys Devos qui l'emportait devant Hélène Castelli (CTCA).

De la même manière sur le S, le CTCA trustait les premières places avec le succès du cadet Enzo Grossin, devant son partenaire de club Gabin Charriere, Audrey Sedano (Tri Olibike 2A) était la plus rapide chez les féminines en devançant la cadette du CTCA Gabrielle Durot

Par équipes succès d'Aleria Triathlon devant Fonds de Dotation Respect.