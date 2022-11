Expulsion des gens du voyage de Caldaniccia : Le RN Corse, solidaire, propose des solutions

- Quel est le but de cette conférence de presse ?

- François Filoni : Notre objectif est d’afficher notre solidarité envers la communauté des gens du voyage qui font l’objet d’une procédure d’expulsion immorale et inhumaine. Il nous faut rétablir la vérité sur la procédure en cours et revenir à la genèse des faits. La Corse, comme toutes les régions françaises, a toujours des difficultés lorsqu’il s’agit de réaliser des installations publiques d’intérêt général, et ce dans tous les domaines : prison, barrage hydraulique, installation d’unité de traitement des déchets, station d’épuration, etc. Dans le cas qui nous concerne, EDF Corse avait un problème de foncier pour accueillir la nouvelle centrale devant remplacer celle du Vazzio. Elle possédait une partie du foncier sur la zone du Vazzio mais il lui fallait impérativement obtenir une parcelle limitrophe appartenant au groupe Rocca.



- Comment on es est arrivé là ?

- Il se trouve que le groupe Rocca, avant de vendre sa parcelle, voulait avoir la garantie de récupérer un terrain lui appartenant à Baléone occupé légalement depuis plus de 30 ans par les gens du voyage et l’église évangéliste.

La CAPA ayant toute compétence dans le domaine relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, en application des loi 2000-614 du 5 juillet 2000 et 2003-239 du 18 mars 2003, elle a proposé aux gens du voyage occupant le terrain de Baléone de les loger sur un terrain loué par la CAPA. Ce transfert avait pour objectif de favoriser l’achat par EDF de la parcelle manquante pour son projet de nouvelle centrale et permettait au Groupe Rocca de transférer ses activités du Vazzio à Baléone.



Devant la réticence des gens des voyages et de l’église évangéliste à quitter le terrain de Baleone qu'ils occupaient depuis plus de 30 ans, la CAPA a délibéré en conseil communautaire (délibération n° 2017/084 du 30 mai 2017 relative aux modalités d’occupation des terrains familliaux) pour rassurer la communauté et apporter des garanties.



Le règlement intérieur de la CAPA concernant les terrains familiaux précise que la CAPA met à disposition des gens du voyage des terrains familiaux, susceptibles d’accueillir des caravanes et leurs véhicules de traction. Cette aire est exclusivement réservée à des séjours de longue durée. L’article 1 précise, quant à lui, que les terrains familiaux sont strictement réservés à l’accueil des gens du voyage sédentarisés sur le territoire de la CAPA. Ces droits sont conditionnés par le règlement d’un loyer acquitté par les gens du voyage.



La CAPA, au travers de la voix du Maire d’Ajaccio, ne peut pas valablement, du jour au lendemain, venir dire dans la presse locale que le devenir de ces 40 familles n’est pas de sa responsabilité. Tout comme elle ne peut pas les salir en prétextant un impayé. En effet, les familles sont à jour de leurs loyers malgré la suppression des toilettes par la CAPA.



- Vous regrettez que ces personnes soient considérées comme de simples objets que l'on déplace quand ils constituent un obstacle. Qu'en est-il à ce jour ?

- Avec le retour du froid et la chute des températures, mettre 40 familles avec femmes et enfants à la rue avec le soutien de la force publique créerait une situation explosive en raison des explications suscitées. De plus, comment un élu, dont le rôle est de servir la population, peut-il envisager cette solution ? Est-il possible de considérer des personnes comme de simples objets que l'on déplace quand ils constituent un obstacle à la réalisation d'un projet ? C'est totalement inhumain et irresponsable. C'est pour cette raison qu'ils nous ont contactés, Nathaly Antona et moi-même, car ils savent que nous défendrons toujours les causes qui nous paraissent justes.



- Existe-t-il des solutions ?

- Le RN Corse a fait savoir aux services préfectoraux son refus de voir la force publique intervenir, d’autant qu’il existe des solutions de repli et que les familles concernées ont fait savoir qu’elles étaient d’accord pour un déménagement sur un site approprié.

Le RN Corse a proposé le transfert des familles sur le terrain Allegrini inoccupé depuis 20 ans, dautant que les services compétents ont toujours écarté la possibilité de création d’une nouvelle ISDND sur le site afin de ne pas augmenter le risque aviaire à proximité de l’aéroport international d’Ajaccio. Un simple aménagement du passage de la voie ferrée peut être réalisé en moins d’une semaine pour rendre son accessibilité sécurisée. La CAPA possède aussi du foncier à la gare de Mezzana.



Vous l’avez compris, dans cette affaire, il s’agit uniquement d'avoir la volonté politique de régler ce problème qui met en cause la seule responsabilité de ceux qui l’ont créé en demandant, en 2017, a des familles de leur faire confiance dans l'intérêt général.