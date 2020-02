Exercice au large de Calvi pour les sauveteurs de la SNSM

L'équipe renouvelée de la Station de la SNSM Calvi-Balagne poursuit chaque semaine sa préparation pour se former mais aussi et surtout pour acquérir les automatismes indispensables à la réussite de toute mission.

Cet entraînement du samedi s'est déroulé sur une mer magnifique.

Une exercice impliquant l’annexe de la flotte "Pastore", avec pour objectif la récupération d’un naufragé dans les rochers avec l'emploi d'un filet MarKus, Nav avec logiciel de navigation Maxsea, radio, barre, passe d’un équipier du SR sur le CTT : il y en a eu pour tout le monde!

Ce type d'exercice on l'a dit permet aux équipages de se souder, les nouveaux apprennent à toute vitesse et les anciens prennent leur rôle de parrain très à cœur!

Calme, organisation, efficacité et bonne humeur, sont les maîtres mots pour les sauveteurs en mer de Calvi Balagne qui travaillent, s’entraînent et répètent encore et encore pour être au top quand vous aurez besoin d’eux !