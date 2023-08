Excursions Terre et Mer : À Erbalonga Louis Azara redéfinit le tourisme

Depuis deux ans, Louis Azara et ses enfants ont créé un combiné Terre-Mer qui a conquis le cœur des amateurs d'aventures et des amoureux de la nature. Cette initiative novatrice a même été saluée par le magazine Géo, figurant à la deuxième place des randonnées préférées de cet été. « Ce programme figure en 2ème position des randonnées préférées du magazine Géo de cet été. Ce concept, que je gère avec mes enfants, consiste en la découverte de la grotte de Marmuraghja à Brandu, qui est sur un site privé, le matin puis une sortie en kayak de mer l’après-midi à la découverte du parc marin du Cap Corse ». souligne Louis Azara.Un concept bien rodé. Si Mariana, sa fille, s’occupe plutôt des réseaux sociaux et du secteur publicitaire, Ghjuvà son fils de 20 ans, gère le parc des kayaks. « Avant de partir en randonnée kayak, je leur prodigue tous les conseils, leur indique les criques à visiter, les usages en matière de sécurité » explique le jeune-homme.L'expérience commence chaque jour à 10h30 devant la mairie d'Erbalonga, où les participants se rassemblent pour une journée inoubliable. Guidés par Louis, les explorateurs sont transportés dans un monde où le patrimoine naturel, historique et géographique de la région prend vie. Une randonnée grimpante les mène à la grotte de Marmuraghja à Brandu, un site privé, où ils sont immergés dans une cathédrale minérale ornée de stalactites, stalagmites, colonnes et draperies.A 12h30, sur un lieu magnifique qui domine le village, vue panoramique sur la mer Tyrrhénienne et les îles de l’archipel toscan, Louis Azara agrémente le pique-nique des promeneurs avec de la charcuterie nustrale. Là aussi, Louis sait choisir !Après un retour et une visite de la marine, un café offert sur le port, Ghjuvà prend la relève et embarque tout le monde sur les kayaks de mer. C’est le départ à la découverte du Parc Marin du Cap Corse et des petites criques secrètes qui jalonnent la navigation entre la sublime tour d’Erbalonga et la plage de Lavasina.Ce qui rend cette expérience unique, c'est la convivialité de chaque étape. Louis Azara ne se contente pas de partager son savoir, il partage sa passion et son amour pour sa terre natale. Les anecdotes historiques et humoristiques abondent, donnant vie aux paysages qui les entourent.Pour les plus curieux, Louis est même prêt à montrer des terriers de mygales, une touche insolite qui ne manque pas d'étonner.