Européennes 2024 : Le PS de Haute-Corse appelle à voter pour la Liste de Raphael Glucksmann

C'est la dernière ligne droite dans cette campagne des Européennes et à quelques jours des élections européennes prévues ce dimanche 8 juin, le PS de Haute-Corse appelle à voter pour la Liste de Raphael Glucksmann. En 3e position dans les sondages, juste derrière la liste du parti présidentiel et loin derrière celle di Rassemblement nationale, "Réveiller l'Europe" incarne selon le Parti socialiste l' engagement "pour une Europe sociale et écologique". "Les sociaux-démocrates ont été depuis l'origine une des forces politiques qui ont construit l'Europe, un idéal de paix et de progrès," déclare Emmanuelle de Gentili dans un communiqué. "Ils constituent un groupe puissant au Parlement Européen, un groupe incontournable qu'il convient de consolider pour combattre les populismes."



Le PS de Haute-Corse met en avant l'engagement des socialistes dans la lutte contre la crise écologique, notamment à travers le soutien au Pacte vert européen. Ce pacte vise à orchestrer la transition du continent vers la neutralité carbone tout en garantissant une transition écologique juste et acceptable pour tous. "Face à la crise écologique, les socialistes ont soutenu le Pacte vert européen qui orchestre le basculement du continent vers la neutralité carbone et qui doit favoriser la transition écologique juste et acceptable pour tous," explique de Gentili.



Malgré une perception souvent bureaucratique de l'Union Européenne, Emmanuelle de Gentili rappelle que celle-ci est à l'origine d'améliorations significatives dans la vie quotidienne des citoyens. "L'Europe protège les consommateurs, combat les atteintes à l'environnement et, par ses programmes ambitieux, participe aux investissements locaux," souligne-t-elle.



Les socialistes défendent une Europe sociale qui protège les intérêts des travailleurs. Conscients des enjeux cruciaux que représentent les élections européennes, les socialistes de Haute-Corse appellent à une mobilisation massive en faveur de la liste "Réveiller l'Europe". "Nous rappelons que les enjeux européens sont essentiels pour la Corse tant en termes de budgets que de normes, de politiques mais également en termes d'échanges et de coopérations. Nous nous engageons résolument pour soutenir la liste conduite avec efficacité par Raphaël Glucksmann," conclut Emmanuelle de Gentili.