Escalade : malgré le manque d'infrastructures, les jeunes corses brillent sur la scène nationale

Dans deux semaines, Manoa Mouchet, Augustin Massa et Ana Dea Peri représenteront la Corse aux finales nationales U13 à Besançon les 13 et 14 juin, aboutissement d'un projet de formation mis en place depuis plusieurs années. La ligue organise deux stages par an sur le continent, ouverts dès la catégorie U11. Un investissement qui porte déjà ses fruits : le jeune Noam Benzidi, actuellement en U11, réalise des performances prometteuses pour sa future saison en U13.

Avec des infrastructures adaptées, jusqu'où ces jeunes pourraient-ils aller ? "Il est tout à fait possible d'avoir régulièrement des athlètes qui réalisent des performances dans les vingt meilleurs du niveau français, voire quelques sélections en équipe de France", estime Yann Vacher. Mais l'ambition de la ligue va au-delà des podiums : "Des infrastructures adaptées seraient au bénéfice de tous, que ce soit pour les athlètes de haut niveau ou pour l'ensemble des pratiquants dans les sept clubs insulaires."