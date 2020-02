Eric Simoni : « Il y a à Bastia de mauvais projets qu’il faut contrer à tous prix ! »

- La municipalité en place n’est pas nationaliste ! C’est une association hétéroclite avec des Nationalistes à sa tête, mais où il n’y a pas que des Nationalistes, Mr Tatti en faisait partie avant de la quitter. Aujourd’hui, les Bastiais sont pris en otage entre le maire de Bastia et le président de la CAB (Communauté d’agglomération de Bastia) qui est, en même temps, président du SYVADEC, on voit ce que cela donne au niveau des déchets et des collectes à effectuer. Face à cela, nous pensons qu’il faut renforcer la présence nationale. Pè a Corsica est véritablement l’arme qui permettrait de la renforcer, de renforcer la cohérence d’une démarche autour d’un projet national corse qu’on pourrait décliner au niveau municipal. C’est cela que nous proposons aujourd’hui, c’est ce que nous avons toujours proposé, c’est ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans notre démarche. Ils viennent nous dire : « C’est vous qui avez raison ! C’est comme ça qu’il faut faire ! C’est la bonne méthode ! ». Cela n’exclut pas l’ouverture qui est, d’ailleurs, prévue dans le contrat Pè a Corsica. Mais une ouverture sur des forces et des individus qui prennent la mesure de ce qu’il faut faire pour la Corse et qui adhérent à cette démarche, la seule possible pour sortir la Corse de l’ornière.



- Mais comment vous situez-vous par rapport au maire sortant, à ce partenaire devenu adversaire ? Clairement dans l’opposition ?

- Nous nous nous situons clairement dans le respect des engagements qui ont été pris devant les Corses et qui ont été validés par une majorité absolue. Pè a Corsica n’appartient pas à une composante en particulier, que ce soit Corsica Libera, le PNC ou Femu, elle nous engage tous. Nous voulons retrouver ce cap-là, le renforcer et peser de toutes nos forces pour que cette orientation soit respectée définitivement.

- Nous avons la volonté de renforcer, au niveau municipal, la démarche de Pè a Corsica, qui a été validée par une majorité absolue de Corses, et de donner une efficacité et une globalité à l’action, y compris de l’Assemblée de Corse. Cela nous semble quelque chose de logique et de particulièrement important au moment où des forces hostiles au projet national corse se déploient un peu partout. Après la visite du président Macron notamment, on s’aperçoit qu’il y a une volonté des forces du passé de se réorganiser pour entraver la marche de notre peuple vers son émancipation. Nous avons, donc, décidé de nous présenter au niveau municipal, comme nous l’avions déjà fait à Bastia avec le comité Alba Nova de Corsica Libera.- Oui. Nous avons été rapidement rejoints par le PNC. Nous avons décidé de porter cette démarche pour maintenir une cohérence globale et de la décliner au niveau municipal pour lui donner plus de puissance. En même temps, il y a à Bastia des projets qui sont de mauvais projets et qu’il faut contrer à tous prix, particulièrement celui d’un port à la Carbonite. Nos relais à l’Assemblée de Corse font que nous sommes la seule force actuellement qui peut soulever ce problème. Ce sont ces enjeux importants de l’élection municipale qui ont décidé les militants, les sympathisants, les gens qui ont, de tous temps, appuyé la démarche nationale. Comme j’ai mené, il y a 6 ans, la campagne d’Alba Nova, ils ont jugé que j’étais le plus à même de continuer ce travail.