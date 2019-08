Erbalunga : L’Association Cap Lecture a mis l’accent sur quatre siècles de divertissements en Corse

Aiguilleur du ciel à l’aéroport de Poretta, Jean-Christophe Liccia ne se contente pas de les regarder passer dans le ciel. Il scrute depuis 30 ans le passé de son île. Cette passion l’a amené à créer l’association « Petre Scritte » qui se penche sur l’histoire et le patrimoine du Cap Corse. Ses recherches, il les a dirigées aussi en bien en Corse qu’en Italie. Il en a tiré plusieurs articles consacrés à l’histoire économique, sociale et culturelle entre le XVIème et le XVIIIème siècle.



En 2000 il publie « Les Servites de Marie en Corse » puis en 2006 «Les Maisons d’Américains ». Il vient juste de sortir aux éditions Piazzola : « Jeux, musique, danse et théâtre en Corse, Quatre siècles de divertissement XVe – XVIIIe siècles».

Un thème captivant et jusque-là inexploré qui fait découvrir au lecteur un nouveau visage de la Corse.



«L’histoire de la Corse a été marquée par des événements souvent tragiques qui ont rythmé le quotidien de ses habitants, parfois pendant de longues périodes : guerres, révolutions, destructions, épidémies et famines, violences et vendette » souligne l’auteur. Et pourtant nous apprend-il, même dans les moments difficiles, les Corses n’ont jamais cessé de trouver les moyens d’oublier ce quotidien : jouant, dansant, s’amusant, riant. Dans ce livre magnifique on retrouve traces de ces activités culturelles des insulaires entre le XVème et XVIIIème siècle. Jean-



Christophe Liccia détaille par le menu ces activités : jeux et passe temps comme les dés, la bassette ou le trictrac, les dames, les échecs et le billard, théâtre, musique aussi avec les instruments traditionnels qu’étaient, cetera, caramusa, cialamella, guitare, fifre, clarinette, orgue, trompette, tambour …

L’auteur énumère aussi les différents jeux de ces siècles passés : jeu de paume, escrime, pelote, boules, quilles, mora sans oublier la passion que nourrissaient déjà les Corses pour les paris, loteries et courses de chevaux.

La Corse des siècles passés ce sont aussi les processions dont nombreuses ont encore lieu de nos jours.



Un livre passionnant, étonnant, enrichissant.