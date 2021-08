Erbalonga : Victime d'une voie d'eau, une vedette secourue par la SNSM de Bastia

Ce vendredi 20 août vers 16 heures, la tranquillité du petit port d’Erbalonga a été troublée par l’arrivée fracassante de l’annexe du splendide yacht M/Y Eight, long de 46 mètres, transitant le long de côte orientale. La vedette de type « Wally » mesurant 14 mètres s’est réfugiée en catastrophe dans le petit port d’Erbalonga, habituellement fréquenté par des embarcations bien plus petites : le navire présentait en effet une voie d’eau importante et menaçait de couler. Le capitaine, seul à bord, s’est alors réfugié « à corps perdu » dans le premier abri possible.

Le premier adjoint de la Commune, Thierry Cholet-Allegrini, également délégué départemental adjoint de la SNSM et sauveteur en mer au sein de la station SNSM de Bastia, s’est rendu immédiatement sur place après l’appel de riverains stupéfaits par la situation insolite.



Le CROSS CORSE a été immédiatement informé et les secours se sont rapidement organisés pour sauver le navire en péril.



Après un remorquage délicat mené de « main de maître » par les équipiers de la SNSM, assistés de plaisanciers locaux, la vedette a rejoint le port de Toga où les investigations techniques préciseront les raisons de cette avarie qui a créé un instant une animation hors du commun pour les riverains et les visiteurs de la petite marine de la Commune de Brando.