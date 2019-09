Équipée d'une structure mobile rétractable unique, la piscine municipale de Munticellu ouverte à l'année

Le village de Munticellu en Balagne est un endroit où il y fait bon vivre, et ce n'est pas ses habitants qui nous contrediront.

Hier dirigé par Hyacinthe Mattei, aujourd'hui par le fils Joseph, Munticellu s'est équipé au fil des années dans tous les secteurs avec pour principal objectif de fixer la vie.

Ce pari qui pouvait peut être paraître un peu fou est aujourd'hui devenu réalité.

Le visionnaire Hyacinthe a su dans quelle direction il fallait aller.

Les réalisations, on ne les comptent plus tant elles sont nombreuses, mais on citera toutefois celles de l'Hôtel de Ville, l'école bilingue, l'une, sinon la plus moderne de Corse implantée au complexe Saint-François, devenu depuis un véritable lieu de vie dédié au sport et aux loisirs avec ses courts de tennis, son club house, son club d'équitation ou encore celui du tir, sans oublier son stade de football avec pelouse naturelle, ses gradins et ses infrastructures capables d'accueillir bon nombre de clubs de haut niveau et ce dans des disciplines diverses et variées ou encore son city.

Des courts de squash devraient aussi voir rapidement le jour.

Et puis, il y a la piscine municipale. Une merveille du genre que l'on doit à Hyacinthe. C'était en 2004/2005.

Depuis, en 2013, le fils Joseph a pris la suite et s'est attaché à suivre l'exemple du papa.

Dans cette mandature, Joseph Mattei s'est intéressé à cette piscine municipale et a réfléchi par quel moyen on pouvait améliorer le taux de fréquentation de celle-ci.



Une structure unique en Corse

La réponse était toute trouvée. Il fallait équiper celle_ci d'une structure rétractable.

" Nous avons tout misé sur ce projet qui allait tout simplement permettre au public de pratiquer la natation tout au long de l'année et par la même de faire vivre notre complexe aussi bien l'été que. l'hiver.

Cette structure mobile rétractable allait aussi et surtout permettre aux enfants du territoire d'apprendre à nager et à se mettre en sécurité en milieu aquatique, de par notre proximité avec la mer.

A ce jour, nous recevons 15 écoles de la micro région, avec le collège et la classe "Uliss" sont accueillies et une est en attente d'une réponse. Les classes participantes ont environ 8 séances programmées, de la GS au CE2 ( les les CM1 et CM2 pratiquant l'activité voile) afin d'apprendre aux enfants à nager et à se perfectionner. A leur arrivée au collège les enfants doivent maîtriser le "savoir nager. Par ailleurs, une école de natation a été créée et compte déjà une bonne centaine de licenciés. Pour compléter, j'ajouterai que la piscine est ouverte 7 jours sur 7, de 10 heures à 20 heures avec diverses activités comme l'aquapalmes, aquagym, cours de natation particuliers ou collectifs; aquabike et accueil pour ses entraînements du club de natation (Cercle des Nageurs de Balagne) " " précise le maire de Munticellu avant de détailler ce projet devenu réalité à force de patience et de persévérance.



Et de poursuivre en rentrant plus en détail sur cette transformation:

" En 2015 nous avons rencontré des problèmes sur l'existant, nous obligeant à revoir notre projet initial. Il a fallu fermer la piscine durant 19 mois et à mettre des micro pieux pour installer la structure mobile rétractable en alu et en polycarbonate.

Jusqu'à 90 km/h de vent celle-ci peut rester ouverte et au-delà on la ferme manuellement.

C'est la meilleure structure adaptée au climat insulaire.

Depuis son installation, et la réouverture en juillet la fréquentation de la piscine est en très nette progression.

La piscine est équipée d'un grand bassin de 25 mX8m, d'un petit bassin de 8mX8m, d'un accueil, d'un coin détente et de vestiaires entièrement équipés.

A m'intérieur on a une sensation de bien-être et les nageurs ont la chance de pratiquer leur activités tout en bénéficiant d'une vue sur la mer tout simplement exceptionnelle.



Coût de l'opération et plan de financement

Le marché de la piscine a été lancé en 2017.

Lot N°1 - gros oeuvre, démolition, maçonnerie: 156 522,30 € TTC

Lot N°2 - Electricité: 20 548, 95€ TTC

Lot N° 3 - Plomberie, VMC, Déshumidificateur: 98 940, 68€ TTC

Lor N°4 - Structure mobile: 300 437, 50€ TTC

Total: 576 449, 43€ TTC

Subventions diverses 293 635€ HT soit environ 60% du montant global, dont 90 000€ Etat, 1085 635€ CDC/95 000€ CNDS

Le reste restant à la charge de la commune.

Que dire de plus si ce n'est que cette piscine et génératrice d'emplois avec 3 maîtres-nageurs, 2 adjoints techniques pour assurer l'entretien des locaux et deux adjoints administratifs pour assurer l'accueil du public.

Les tarifs sont aussi très attractifs avec différentes formules proposées.