Enzo, de Calvi à Paris pour représenter la Corse au concours international de cocktails

Enzo Augizeau barman dans l'établissement In Casa à Calvi rejoindra-il le clan prestigieux des meilleurs barmen au monde ? Pour le savoir il faudra patienter encore quelques mois. En effet, ce jeune Calvais participera au concours international de cocktails, The Bartenders Society, qui se déroulera à Paris en novembre prochain. Organisé par le groupe Bardinet La Martiniquaise, cet événement réunira les mixologues les plus talentueux de l'année lors de sa finale, face à un jury international composé de professionnels et d'ambassadeurs des marques partenaires. L'objectif de cette compétition est de mettre en avant les barmans et leurs créations uniques. Pour participer, les professionnels devaient soumettre deux cocktails en photo sur le site du tournoi. Cette année, la consigne était de combiner une boisson emblématique avec une touche locale, en lui donnant un nom et en créant une histoire autour d'elle.



Lors de la finale, les participants devront une fois de plus réaliser leurs deux cocktails devant un jury qui dégustera et évaluera les différentes créations. Le gagnant deviendra l'ambassadeur de la prochaine édition, remportera deux billets pour la Martinique afin de visiter la distillerie Saint James, et recevra une récompense de 2000 euros.