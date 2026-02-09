"Entre les murs" : David Raffini investit U Casale à Nonza pour une exposition hors norme

Pour Corsica Luce, accueillir un tel artiste dans un village du Cap Corse relève d'un engagement. "Ce n'est pas un musée, c'est la ruralité, souligne Julie Canarelli. On peut montrer des choses ailleurs que dans les musées et les galeries." Le vernissage, le 4 juillet, a réuni un public nombreux autour d'une visite commentée par l'artiste lui-même, suivie d'un moment de convivialité.



Reste ce que la directrice souhaite pour les visiteurs. "J'espère qu'ils ressentent l'osmose entre les pièces et la maison. Qu'ils découvrent l'artiste s'ils ne le connaissent pas, et qu'ils ressentent l'ambiance de ce lieu." Parmi les œuvres présentées figure notamment Brume, une série de peintures inspirée des ciels et des paysages corses que Raffini photographie au fil de ses trajets sur l'île.





Exposition "Entre les murs", galerie Corsica Luce, U Casale, Nonza. Jusqu'au 16 août 2026. Entrée libre.

