"Entre les murs" : David Raffini investit U Casale à Nonza pour une exposition hors norme

Le choix de David Raffini ne doit rien au hasard. Né à Bastia, l'artiste a fait toute sa scolarité à Corte, jusqu'à la faculté d'arts plastiques, avant de rejoindre la Villa Arson à Nice. Repéré par la prestigieuse galerie Ceysson & Bénétière, qui possède des antennes à New York, Tokyo, Luxembourg et Saint-Étienne, il mène aujourd'hui une carrière internationale et compte des œuvres dans les collections du Centre Pompidou. "Ça m'intéressait de montrer que quelqu'un qui a grandi ici peut devenir un artiste important", explique Julie Canarelli, qui dirige Corsica Luce. Installé en Corse à l'année, où il a fondé une fabrique culturelle à Moltifao, l'artiste incarne un ancrage insulaire assumé.
Une maison réactivée pièce par pièce
Ce qui distingue cette exposition, c'est l'ampleur de l'investissement du lieu. "D'habitude, les artistes occupent deux pièces d'exposition. David a eu l'audace d'occuper toutes les pièces de la maison", souligne Julie Canarelli. Caves fermées, débarras, remises : rien n'a été laissé de côté. Mieux, l'artiste a conçu des œuvres spécifiquement pour ces espaces.
L'histoire du bâtiment nourrit directement le propos. Dans l'ancien pressoir à raisins, transformé en cellule à l'époque où les gendarmes occupaient les lieux, subsistent des traits gravés par les prisonniers pour compter les jours. C'est là que David Raffini a installé une œuvre intitulée Martyr. Ailleurs, un pneu trouvé dans le garage repose sur une ancienne fontaine, réactivée par un filet d'eau. Un tableau a été percé pour y insérer une lampe murale existante. Une jarre a été remplie de pigment bleu, en écho aux murs chaulés de la pièce. "Il ne s'agit pas de mettre des choses sur les murs comme on fait d'habitude, mais de réanimer les choses dans la maison, de faire en sorte que les pièces fassent partie de la maison", résume la directrice.
Une exposition en zone rurale
Pour Corsica Luce, accueillir un tel artiste dans un village du Cap Corse relève d'un engagement. "Ce n'est pas un musée, c'est la ruralité, souligne Julie Canarelli. On peut montrer des choses ailleurs que dans les musées et les galeries." Le vernissage, le 4 juillet, a réuni un public nombreux autour d'une visite commentée par l'artiste lui-même, suivie d'un moment de convivialité.
Reste ce que la directrice souhaite pour les visiteurs. "J'espère qu'ils ressentent l'osmose entre les pièces et la maison. Qu'ils découvrent l'artiste s'ils ne le connaissent pas, et qu'ils ressentent l'ambiance de ce lieu." Parmi les œuvres présentées figure notamment Brume, une série de peintures inspirée des ciels et des paysages corses que Raffini photographie au fil de ses trajets sur l'île.
Exposition "Entre les murs", galerie Corsica Luce, U Casale, Nonza. Jusqu'au 16 août 2026. Entrée libre.
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