« Entre l’encre et la mer… 30 ans d’exil au Chili » : Un très beau spectacle musical de Patrizia Poli à découvrir en ce début d'été

Philippe Jammes le Vendredi 19 Juin 2026 à 18:00

« Entre l'encre et la mer... 30 ans d'exil au Chili » est une invitation au voyage dans les rêves d'Eldorado à travers l’Amérique du Sud, comme le vécurent tant de migrants corses au début du XXe siècle dont le Cap Corsin Jean Filippi. Alors que la première représentation aura lieu ce dimanche à Occi, dans le cadre du Mova Festival, la chanteuse et comédienne Patrizia Poli nous en raconte les aventures à travers cette toute nouvelle lecture musicale passionnante. Rencontre...