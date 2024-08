Entre Ajaccio et Bonifacio, la croisière interrompue pour usage de stupéfiants

Les gendarmes de la brigade nautique d'Ajaccio, assistés de leurs collègues de Bonifacio, sont intervenus cette semaine sur un catamaran de luxe à la suite d'une "dénonciation d'usage de produits stupéfiants à bord", indique ce samedi après-midi la gendarmerie de Corse.

Au terme de l'interception de leur catamaran et de leur interpellation, les plaisanciers ont reconnu les faits et le parquet d’Ajaccio a prononcé une amende à leur encontre.





Autre mauvaise surprise pour eux à laquelle ils ne s'attendaient pas : l'armateur qui leur a loué le bateau avec skipper leur a demandé de quitter immédiatement du navire.

Et la croisière, partie pour s'amuser, s'est achevée par la rupture de leur contrat de location.

Moralité : faire usage de stupéfiants ou naviguer, il faut choisir, en tout cas ne jamais faire les deux choses en même temps