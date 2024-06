Enseignants agressés en Corse : Les syndicats souhaitent des mesures rapides

Alors que des faits de violences ont été perpétrés à l’encontre d’enseignants des écoles François Amadei à Bastia et l'Alba à Borgo il y a quelques jours, le rectorat de l’Académie de Corse a initié une réunion d’urgence avec l’intersyndicale STC, FSU, UNSA, et les représentants des parents d’élèves mercredi 5 juin. Et ce, afin d’aborder les agressions qui se multiplient sur l’île depuis plusieurs mois, dénoncées par les syndicats lors d’un appel au débrayage des enseignants du 1er degré mardi 4 juin. Mais aussi « pour assurer le soutien indéfectible du rectorat vis-à-vis de l’intersyndicale ».



À la suite de cette réunion, Fabien Mineo, représentant du SNUIPP-FSU, note des points de convergence avec le recteur Jean-Philippe Agresti, notamment sur « la dénonciation des agissements des parents », qui sont unanimement considérés comme « graves ».



De son côté, le recteur a assuré la mise en place « de réponses immédiates », avec notamment, la protection systématique de l’administration, mais aussi du corps médical « lorsqu’un besoin de soutien psychologique est nécessaire ». Une mesure jugée « au cœur de [leurs] revendications revendications » par l’intersyndicale.

Face à ces violences, Jean-Philippe Agresti rappelle que « l’autorité d’un enseignant n’est pas de l’autoritarisme », mais qu’elle s’inscrit « dans le collectif, et non dans l’individualité », tout en insistant sur les recours existants pour les parents, en cas de désaccord avec l'équipe éducative. « Un service de proximité ne doit en aucun cas induire des comportements irrespectueux », martèle-t-il.



« Il faudra voir comment cela s’articule », pondère Fabien Mineo, qui attend prochainement un retour de l’éducation nationale « sur l’autorité, constitutive de l’éducation », déplorant « des pouvoirs d’autorités malmenés ».