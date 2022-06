Enquête financière sur le "Petit Bar": l'avocat Pascal Garbarini mis en examen

Il avait été convoqué mi-mai à la gendarmerie d'Ajaccio où il avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête financière sur ce groupe criminel, avait alors indiqué des sources proches du dossier.

Ce pénaliste réputé des dossiers corses, qui a défendu plusieurs membres présumés du "Petit Bar" mais aussi Yvan Colonna au procès de l'assassinat du préfet Claude Erignac, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de payer une caution et une interdiction d'entrer en contact avec les autres membres du dossier, a précisé à l'AFP la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille en charge des enquêtes concernant la bande criminelle.Me Garbarini est notamment l'avocat de Jacques Santoni, le chef présumé du "Petit Bar" qui a été mis en examen en janvier 2021, notamment pour extorsion en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, dans cette vaste enquête financière.Les enquêteurs cherchaient à savoir si le rôle joué par Pascal Garbarini auprès de ses clients se limitait à celui d'avocat de leur défense ou s'il pouvait avoir été leur complice, avaient précisé ces sources."Manipulations d'espèces, nombreux mouvements financiers internationaux et investissements immobiliers suspects" ont été mis en évidence dans cette enquête, avait indiqué mi-janvier 2021 la procureure de Marseille, lors d'une première série de mises en examen.En avril 2021, des personnes impliquées dans des opérations de blanchiment "via des virements bancaires en Chine" ont été mises en examen, avait annoncé le parquet de Marseille, pour des faits commis en France, mais aussi à Hong Kong, Singapour, en Suisse, au Luxembourg et à Panama.Ces malversations porteraient sur "48 millions d'euros d'investissements offshore et immobiliers", selon Le Monde.Pascal Garbarini avait déjà été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête visant cette bande en octobre 2013 à Nanterre (Hauts-de-Seine) sans qu'aucune poursuite n'ait été retenue.