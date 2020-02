Encore un risque de vent fort : prolongation de l'interdiction de l'emploi du feu en Corse

"En raison d’une nouvelle dégradation météorologique prévue par Météo France, et de la nécessité de maintenir la mobilisation des moyens de secours sur le feu de Quenza-Solaro jusqu’à la fin des opérations de lutte, l’interdiction d’emploi du feu est prolongée en Corse du Sud du mardi 18 au lundi 24 février inclus'" Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit" rappelle la préfecture de Corse-du-Sud





"Les conditions météorologiques pour le département de la Haute-Corse, liées à un épisode de vent fort prévu en fin de semaine, maintiennent un risque important d’incendie.

De plus, les moyens de secours étant toujours mobilisés et concentrés pour maîtriser le feu majeur de Bavella, il convient d’éviter toutes tensions opérationnelles par le fait d’actes imprudents et d'écobuages non contrôlés, qui pourraient contrarier l'intervention en cours sur les différents secteurs du département, en déséquilibrant l'organisation des secours.

Par conséquent, l’interdiction de l’emploi du feu est prolongée jusqu’au lundi 24 février 2020 inclus sur l’ensemble du département " souligne pour sa part le préfet de Haute-Corse



Il est rappelé aussi que "le non respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement."