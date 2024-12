En direct : vivez la visite historique du Pape François en Corse

Ce dimanche 15 décembre, le Pape François a atterri à Ajaccio pour une visite historique, accompagné de 120 personnes à bord de l’avion papal. Accueilli avec les honneurs par des représentants officiels, dont le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et le cardinal François Bustillo, le Saint-Père a également été salué par des enfants qui lui ont offert des fleurs. Sur le tarmac, les hymnes nationaux français et du Vatican ont résonné, suivis d’une émouvante interprétation de A Nanna di u Bambinu par le groupe Caramusa, en hommage à la culture corse. Sous la devise Jésus passa en faisant le bien , cette visite souligne l’engagement du Pape pour les périphéries et une Église de proximité. Après son arrivée, François devait rejoindre l’église Saint-Joseph avant d’entamer une déambulation en papamobile à travers les rues d’Ajaccio, une opportunité pour les fidèles de l’approcher et de partager un moment de ferveur unique.