En Corse un jeune sur quatre est inactif ou au chômage

La part de jeunes inactifs non scolarisés ou au chômage est plus importante dans les deux zones d’emploi (ZE) de l’extrême sud (Porto-Vecchio 32 %, Propriano 30 %). Ce sont des territoires éloignés des pôles de formation et les emplois y sont plus souvent saisonniers, notamment dans le tourisme. Ainsi, dans ces espaces, la part des jeunes au chômage ayant déjà travaillé est supérieure à la moyenne régionale. La zone d’emploi de Ghisonaccia se caractérise également par une proportion importante de JIC (28 %) ; parmi eux, les femmes au foyer ainsi que les personnes étrangères sont surreprésentées.

La part des JIC est la plus faible dans la zone d’emploi de Corte (12,5 %) où la présence des étudiants tire vers le bas cette proportion. En outre, les deux ZE urbaines concentrent en volume le plus grand nombre de jeunes ni scolarisés, ni en emploi, soit 4 300 dans celle de Bastia et 3 100 dans celle d’Ajaccio.



Les jeunes femmes insulaires sont plus souvent inactives non scolarisées ou au chômage que les hommes (27 % contre 20 %). Ces 6 200 femmes représentent 56 % des JIC (jeunes inactifs ou au chômage), soit 5 points de plus qu’en moyenne nationale. Cette tendance s’explique par la progression avec l’âge du nombre de femmes au chômage et surtout « au foyer ». Dans l’île, 1 300 jeunes femmes se déclarent dans cette situation dont les trois quarts en couple avec enfant(s).Par ailleurs, une jeune femme JIC sur deux vit en couple avec ou sans enfants ou est à la tête d’une famille monoparentale (soit 3 100 femmes dont 370 familles monoparentales) contre seulement un homme JIC sur sept. Ces derniers sont d’ailleurs plus souvent « enfant vivant chez ses parents ».