En Corse, malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, l'activité économique reste soutenue

La baisse trimestrielle des demandeurs d’emploi A, B, C concerne toutes les tranches d’âges. Elle est plus marquée pour les personnes inscrites depuis plus d’un an (- 8 %), les moins de 25 ans (- 4,7 %) et les 50 ans ou plus (- 4,1 %).

En un an, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B, C régresse en Corse au même rythme qu’en France (- 8 %). Parallèlement, les inscriptions en catégorie A chutent de 13,6 % sur l’île.

Avec + 4 500 emplois de plus sur un an, l’emploi augmente de + 3,7 . Au première trimestre la Corse région fait mieux qu’à l’échelle nationale l’emploi salarié régional augmente en effet de + 0,9 % par rapport au 4e trimestre 2021. Cette hausse est autant liée à celle de l’emploi privé (+ 0,9 %), que de l’emploi public (+ 0,8 %). La région totalise ainsi 127 200 emplois en fin de trimestre. La dynamique insulaire s’inscrit au-dessus de la tendance nationale bien orientée (+ 0,3 %). Le secteur de l'hébergement et de la restauration est particulièrement concerné par cette tendance puisque avec plus de 300 créations d'emploi (+ 2,7 %), suivi du transporter l'entreposage (+ 1,4 %) et du commerce et réparations automobiles (+ 0,9 %).Au 1ᵉʳ trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi décroît en Corse (- 3,4 %) par rapport au trimestre précédent. Ainsi, 19 320 personnes sont inscrites à pôle emploi et tenues de rechercher activement un emploi (catégorie A, B et C ; données corrigées des variations saisonnières). Ce repli trimestriel est légèrement supérieur à celui du niveau national (- 2,7 %). Le nombre de demandeurs inscrits en catégorie A, sans emploi et tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, recule de 2,6 %, pour le 2ᵉ trimestre consécutif.