En Corse, les pêcheurs face à l'invasion du crabe bleu

Ce samedi 28 septembre, le fortin de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia s'est transformé en lieu de mobilisation. Sous l’égide de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), une journée de sensibilisation a été organisée pour alerter le public sur l’invasion massive du crabe bleu, une espèce qui dévaste les écosystèmes aquatiques de l’île. Cette journée, qui a mêlé pédagogie et convivialité avec des ateliers, des conférences et des dégustations, n’a cependant pas réussi à dissimuler l’inquiétude croissante des professionnels de la pêche, en première ligne face à cette crise.



Depuis plusieurs mois, la situation ne cesse de se dégrader pour les pêcheurs corses. Victimes de la prolifération incontrôlée du crabe bleu dans les étangs insulaires, ils voient leur activité menacée. « Notre métier est en péril, il n’est plus viable, nous vivons sur nos économies », déplore Michel Guerrini, patron pêcheur. Cette espèce, originaire des côtes atlantiques de l’Amérique, a trouvé dans les eaux corses un terrain de reproduction idéal. La multiplication rapide du crabe bleu étouffe la biodiversité locale et bouleverse la chaîne alimentaire.

Les conséquences pour les pêcheurs sont désastreuses. « Ce n’est pas les 50 ou 100 kilos de crabes bleus que l’on vend à 5 euros le kilo qui vont nous permettre de vivre », souligne le professionel. Si la pêche récréative, notamment hors des réserves naturelles, semble bénéficier de cette prolifération, les pêcheurs professionnels, eux, subissent de plein fouet cette invasion. « Vous savez, j’ai habituellement 140 ou 150 nasses dans l’eau pour pêcher les anguilles. Maintenant, je n’en mets que 6, car toutes les autres sont envahies de crabes et percées », explique-t-il. Le tableau est sombre : en plus de détruire leurs outils de travail, les crabes concurrencent directement la pêche d’autres espèces comme l’anguille, déjà fragilisée par la surpêche et les changements environnementaux.



Une espèce incontrôlable

Marie Garrido, cheffe de projet à l’Office de l’Environnement de la Corse, confirme que l'éradication du crabe bleu est désormais impossible : « À ce stade, on ne peut plus revenir en arrière. Cette espèce est solidement implantée dans nos étangs, et les pêcheurs en subissent les lourdes conséquences. Leur profession est en grand danger. » Le problème principal réside dans le cycle de reproduction du crabe bleu. Ses larves, planctoniques, se déplacent au gré des courants marins, rendant toute tentative d'éradication inefficace. « Sa ponte se fait en mer, et les larves naviguent entre les régions. C’est un cycle sans fin. La population de crabes pourrait tripler chaque année si les conditions restent favorables », précise la specialiste.

Alors que l’industrie de la pêche locale est déjà en souffrance, la prolifération du crabe bleu accentue les difficultés économiques des pêcheurs insulaires. Beaucoup ont déjà vu leur chiffre d’affaires chuter, incapables de s’adapter à cette nouvelle réalité. Pour l’heure, la pêche du crabe bleu reste une activité marginale, loin de compenser les pertes subies sur les autres espèces.