En Corse, le train séduit de plus en plus de touristes

Pour sillonner la Corse en toute sérénité pendant la saison estivale, de plus en plus de touristes optent pour le train. Loin des embouteillages à l'entrée des agglomérations et des longues minutes consacrées à la recherche d'une place de parking, près de 180 000 passagers choisirent le train l'été pour se déplacer dans l'ile. Didier, un vacancier de 57 ans venu d'Angers, illustre parfaitement cette tendance. Après avoir parcouru une étape du mythique GR20, il a pris la Micheline de Calvi à Bastia et est enchanté : « Au milieu de la nature, ce voyage en train n'a son pareil nulle part ailleurs », confie-t-il, sac sur le dos.



Pour de nombreux voyageurs, le train est bien plus qu'un simple moyen de transport ; il est une occasion unique de découvrir les panoramas époustouflants des 232 kilomètres de rails traversant l'île. Les deux principales lignes sont celle reliant Bastia à Calvi, et celle reliant Bastia à Ajaccio, appelée « la voie centrale ». Jacques Chibaudel, directeur par intérim des Chemins de fer de la Corse, note une augmentation de 5 % de la fréquentation pour la première quinzaine de juillet par rapport à 2023, malgré une stabilité en juin. En période estivale, les gares les plus fréquentées sont Vizzavona, Calvi, Île-Rousse, Corte et Ponte-Leccia, en plus des destinations populaires comme Bastia et Ajaccio.



Pour Raphaëlle et Lucille, deux amies venues découvrir l'île, le choix du train s'est avéré être une expérience mémorable. « Le voyage est une destination en soi, ça surpasse tout autre moyen de se déplacer », affirme Raphaëlle. Leur périple de Ajaccio à Vizzavona puis Bastia a été marqué par des vues imprenables et une tranquillité inégalée.



Le train se révèle aussi avantageux pour les voyageurs soucieux de leur budget. L'absence de frais de parking et de consommation d'essence fait du train un choix économique attractif. Les Chemins de fer de la Corse mettent d'ailleurs en avant leur plan « Transport été 2024 », offrant une réduction de 25 % pour les trajets aller-retour réalisés dans les 48 heures ou les trajets simples supérieurs à 100 kilomètres. « Un trajet entre Île-Rousse et Calvi revient à 6 €, et un aller-retour entre Bastia et Corte coûte 15,15 € au lieu de 20,20 € grâce à notre offre estivale », précise Jacques Chibaudel.