En Corse, la démographie ne progresse que grâce à l’apport migratoire

Des disparités

Le phénomène inverse s’observe dans d’autres îles de la Méditeranée. En Crète, par exemple, la population continue de croître à un rythme plus modéré (+0,2 % par an) grâce à un solde naturel positif jusqu’en 2017, combiné à un léger apport migratoire. À l’inverse, en Sicile et en Sardaigne, la situation est plus préoccupante. « Le déclin démographique y est bien réel », analyse l’Insee. Ces îles italiennes ont vu leurs populations baisser respectivement de 0,4 % et 0,3 % par an sur la même période.