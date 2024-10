En Corse, la cueillette des champignons bat des records grâce à une météo favorable

​ Le second site de notre exploration nous a menés dans la forêt de pins lariccio de Padule, propice aux lactaires sanguins et safranés. Munis de bâtons pour dégager délicatement les aiguilles de pin, nous avons découvert le lactaire sanguin, reconnaissable à sa « couleur orangée marquée de vert-de-gris », et le lactaire délicieux, plus safrané. Leur chair dense et fruitée est particulièrement savoureuse, que ce soit simplement poêlée avec de l’ail et du persil, ou conservée en bocaux, selon une méthode prisée en Corse.